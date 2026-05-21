Neozbrojený britský letoun typu Rivet Joint prováděl rutinní let v mezinárodním vzdušném prostoru v rámci operací NATO zaměřených na zabezpečení východního křídla Aliance, když se k němu ruský letoun Su-35 přiblížil natolik, že se spustily jeho nouzové systémy, včetně deaktivace autopilota.
Druhá stíhačka Su-27 provedla šest průletů před britským letadlem a přiblížila se až do vzdálenosti zhruba šest metrů.
Posádka britského letounu navzdory incidentu zachovala klid a úspěšné splnila svou misi, uvedlo ministerstvo obrany.
Jeho šéf John Healey chování ruských pilotů označil za nebezpečné a nepřijatelné a varoval, že vytváří „vážné riziko nehody a eskalace“.
Ministerstvo obrany upřesnilo, že incident se odehrál několik dní poté, co Healey odsoudil špionážní aktivity tří ruských ponorek v severním Atlantiku.