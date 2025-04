Není jasné, kdy byly záběry pořízeny, na čínském internetu se objevily v pondělí a ihned vzbudily nadšení mezi příznivci letectví. Stroj s označením J-36 je považován za letoun šesté generace a na palubě by měl nést veškerou dostupnou nejmodernější techniku včetně pokročilé avioniky a stealth prvků.

Letecký expert David Cenciotti, který provozuje respektovaný server The Aviationist, označil záběry za dosud nejlepší pohled na jinak přísně střežený letoun. „Systém tří motorů, kdy jsou dva umístěny standardně pod křídlem a jeden na hřbetní části za kokpitem, je odklonem od klasického dvoumotorového uspořádání, jaké vidíme u konvenčních strojů. V praxi to může znamenat větší obratnost a tah,“ popisuje.

Letoun rovněž postrádá standardní směrové kormidlo, na spodku trupu jsou patrné interní šachty pro výzbroj včetně raket dlouhého doletu. Cenciotti připomíná, že J-36 může spadat do kategorie letounů takzvané šesté generace, čímž by se Čína vývojově dostala před Ameriku.

Ta má aktuálně ve výzbroji dva letouny páté generace: dvoumotorový F-22 a jednomotorový F-35. Ty jsou v považovány za nejlepší dostupné stroje na trhu. Čína provozuje ve stejné kategorii rovněž dva kusy, a to J-20 a J-35. Nemají však za sebou, v porovnání s americkou výzbrojí, žádné ostré nasazení v boji.

Dlouhá cesta k šesté generaci

Donald Trump v březnu oznámil, že státní kontrakt na vývoj letounů příští generace s označením F-47 byl přiklepnut společnosti Boeing. Podle amerického prezidenta prototyp létá už pět let, vedení Boeingu však jeho výroky krátce nato zmírnilo, píše CNN. Zatím prý neexistuje žádný časový rozvrh, kdy se nový letoun zařadí do výzbroje. Kontrakt obsahuje pouze inženýrskou a výrobní část projektu včetně „vyhotovení malého počtu testovacích kusů“.

Čínská armáda je v tomto ohledu mnohem skoupější na informace, o existenci strojů J-36 a dalšího letounu J-50, který pozorovatelé vyfotili v prosinci loňského roku, dosud příliš nemluví. Bulvární státní list Global Times však v březnu v jednom ze svých článků citoval několik armádních expertů, kteří potvrdili pravost snímků.

Otázkou zůstává, jak rychle se tyto letouny dostanou do výzbroje, vývoj běžně trvá mnoho let. Dobrým příkladem je stroj předchozí generace J-35. Ten Peking oficiálně představil na letecké přehlídce ve městě Ču-chaj loni v prosinci, ve vývoji byl více než deset let.