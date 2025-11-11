V Gruzii se zřítil turecký armádní letoun. Kéž se Bůh slituje, řekl Erdogan

  14:45aktualizováno  15:00
Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka. Není bezprostředně jasné, kolik členů posádky bylo na palubě.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjádřil naději, že obětí bude co nejméně, ale zároveň podle agentury AFP naznačil možnost, že si nehoda oběti vyžádala, když řekl: „Kéž se Bůh slituje nad našimi mučedníky.“

Vojenské transportní letadlo typu C-130 tureckých ozbrojených sil
Vojenské transportní letadlo typu C-130 tureckých ozbrojených sil
Vojenské transportní letadlo typu C-130 tureckých ozbrojených sil
Letoun C-130 vysazuje lehký tank M551 Sheridan za pomoci systému výsadku v malé výšce LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System).
„Naše vojenské nákladní letadlo C-130, které vzlétlo z Ázerbájdžánu a vracelo se domů, havarovalo na hranicích Gruzie a Ázerbájdžánu,“ oznámilo turecké ministerstvo na sociální síti X. Dodalo, že pátrací a záchranné akce byly zahájeny ve spolupráci s gruzínskými a ázerbájdžánskými úřady.

Videozáznam, který údajně zachycuje nehodu, odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Letadlo je na něm vidět, jak padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.

Podle gruzínského ministerstva vnitra letoun havaroval asi pět kilometrů od hranic s Ázerbájdžánem, uvedla AFP.

Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou kooperaci.

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Dívce vložil penis do ruky. Policie stíhá důchodce za sexuální útok ve výtahu

Muž, který je vyšetřován pro obtěžování devítileté holčičky. (8. listopadu 2025)

Policisté zadrželi a obvinili sedmašedesátiletého muže, který v Praze 4 vylákal devítiletou holčičku do výtahu obchodního centra, kde jí do ruky vložil svůj penis. Zvrhlíka po činu velmi rychle...

11. listopadu 2025  15:21

Richard Gere poslal prezidentu Pavlovi osobní vzkaz, děkuje mu za Tibet

Richard Gere poděkoval Pavlovi za podporu Tibetu.

Americký herec Richard Gere poděkoval ve videu českému prezidentovi Petru Pavlovi za podporu Tibetu. Prezident Dalajlamu navštívil letos v červenci v Indii. Zdravice vznikla ku příležitosti 90....

11. listopadu 2025  15:18

Strany podpořily Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Politici končících vládních stran TOP 09, KDU-ČSL i STAN podpořili prezidenta Petra Pavla, který od šéfa ANO Andreje Babiše požaduje, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně řekl, jak vyřeší svůj...

11. listopadu 2025  13:11,  aktualizováno  15:16

Fialova vláda končí. Oznámkujte ji, jak si podle vás vedla

Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády, kde se bude rozhodovat o podání...

Prezident Petr Pavel minulý týden přijal demisi vlády Petra Fialy. Jak si podle vás vedla v jednotlivých oblastech? Oznámkujte ji ve velké anketě iDNES.cz.

11. listopadu 2025  15:08

Havlíček viní vládu z podvodu s rozpočtem. Předložte ho, vyzval Fialu už i STAN

Přímý přenos
Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách sešli na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Jednala i nová koalice ANO, SPD a Motoristů, a to o rozpočtu na příští rok. „Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  15:05

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídal klíčový svědek

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračoval v úterý ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. Během jednání soudce Jakub Kriebel i státní...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  15:02

Zažalujeme vás o miliardu dolarů, hrozí BBC Trumpovi právníci

Sídlo BBC v Londýně.

Britská veřejnoprávní stanice BBC má prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi odpovědět do pátku, jinak jí kvůli jeho sestříhanému projevu hrozí žaloba o více než miliardu dolarů (přes 21...

11. listopadu 2025  11:38,  aktualizováno  14:49

Napětí mezi Pavlem a Babišem. Na klíčové schůzce chce řešit každý něco jiného

Prezident Petr Pavel (vpravo) při jednání s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem na...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš se sejde s prezidentem Petrem Pavlem. Na programu mají dva body - střet zájmů a programové prohlášení vlády. Hlava státu bude po Babišovi chtít, aby...

11. listopadu 2025  14:45

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Bernd Posselt, předák Sudetských Němců, na přednášce a následné debatě v Brně....

Předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt při debatě v Brně zkritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána, německou krajně pravicovou stranu AfD i ruského prezidenta Vladimira...

11. listopadu 2025  14:40

Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele

Obžalovaná dvojice u Okresního soudu Plzeň-město. Své obličeje si kryli...

Maskovaní kapucemi a nákrčníky přetaženými až pod oči přišli dnes k plzeňskému soudu manželé obžalovaní za dlouhodobé týrání mentálně postiženého dítěte. Chlapec školního věku byl podle státního...

11. listopadu 2025  14:37

Útočník z Magdeburku u soudu mluvil hodiny, líčení využil k sebeprezentaci

Tálib Abdalmuhsin u soudu v Magdeburku (11. listopadu 2025)

Saúdský Arab obžalovaný z loňského útoku na vánoční trhy v Magdeburku u soudu několik hodin vypovídal. K samotnému činu toho ovšem mnoho neřekl, času využil k sebeprezentaci, uvedla agentura DPA....

11. listopadu 2025  14:36

