„Epické záběry havárie ruského letadla An-22 v Ivanovské oblasti,“ uvádí video nehody ve svém příspěvku kanál Nexta.
Následují zpomalené záběry, které zachycují na dvě části rozlomený letoun, jak padá k zemi. Na jednom ze záběrů je vidět i moment, kdy se letadlo těsně nad zemí rozpadne na kusy.
Ruský vojenský letoun se rozpadl ve vzduchu, těla a trosky hledají potápěči
„Letadlo bylo staré přes 50 let a hlavní podezřelou příčinou je technická porucha,“ doplňuje ve svém příspěvku Nexta a poukazuje na prohlášení ruského ministerstva obrany, které prohlásilo, že veškerá letadla typu An-22 byla vyřazena z provozu již v roce 2024.
Podobný incident se odehrál i v březnu minulého roku, kdy havaroval zastaralý letoun Il-76 poblíž Ivanovské oblasti, tehdy zahynulo 15 lidí.