Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

Dron se „agresivně přiblížil“ k letadlové lodi s „nejasným úmyslem“ a „pokračoval v letu směrem k lodi navzdory deeskalačním opatřením přijatým americkými silami operujícími v mezinárodních vodách“, uvedl v úterním prohlášení mluvčí Centrálního velení kapitán Tim Hawkins.
K sestřelení došlo několik hodin poté, co se íránské síly přiblížily k obchodní loď plující pod americkou vlajkou a s americkou posádkou v Hormuzském průlivu, uvedla americká armáda.
Dron Shahed-139 sestřelil stíhací stroj letounem F-35C z letadlové lodi Lincoln, která podle Hawkinse plula asi 800 kilometrů od jižního pobřeží Íránu. Americká armáda uvádí, že žádní její vojáci nebyli zraněni a žádné její vybavení nebylo poškozeno.
O několik hodin později pak íránské síly Islámské revoluční gardy téměř napadly obchodní loď Stena Imperative, uvedla armáda.
Podle Hawkinsova prohlášení se k plavidlu „vysokou rychlostí přiblížily dvě lodě a íránský dron Mohajer“, takže hrozilo, že se na tanker Íránci vylodí a zabaví ji.
Torpedoborec USS McFaul zareagoval na situaci a eskortoval loď Stena Imperative „s obrannou leteckou podporou amerického letectva“, uvádí se v prohlášení, které dodává, že obchodní loď je nyní v bezpečí.
K incidentům došlo během rostoucího napětí mezi USA a Íránem. To vyvolala íránská vláda tím že krvavě potlačovala protesty, které vypukly koncem prosince proti rostoucí ekonomické nestabilitě.
Americký prezident Donald Trump na začátku ledna slíbil, že „zachrání“ Íránce. Později spustil nátlakovou kampaň, jejímž cílem bylo přimět Teherán k uzavření dohody o jaderném programu. To i přesto, že republikánský prezident trvá na tom, že íránská jaderná zařízení byla „zničena“ při amerických útocích v červnu.
„Jednáme s Íránem. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně v pondělí. Na otázku, jaká je jeho hranice pro vojenskou akci proti Íránu, odmítl odpovědět.
„Rád bych viděl vyjednanou dohodu,“ řekl Trump. „V současné době s nimi jednáme, jednáme s Íránem, a pokud se nám podaří něco vyjednat, bude to skvělé. A pokud se nám to nepodaří, pravděpodobně se stanou špatné věci.“
USA sestřelily dron několik hodin poté, co íránský prezident v úterý oznámil, že dal pokyn ministru zahraničí, aby „vedl spravedlivá a rovnocenná jednání“ s USA. To interpretuje agentura AP jako jeden z prvních jasných signálů z Teheránu, že se chce pokusit o jednání s Washingtonem navzdory krachu rozhovorů loni v létě.