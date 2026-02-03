Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

Autor: ,
Aktualizujeme   19:17
Stíhací letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincoln v Arabském moři, oznámilo v úterý americké centrální velení. Incident může vyvolat eskalací napětí v době, kdy Trumpova administrativa varuje před možnou vojenskou akcí, jejímž cílem je přivést Írán k jednacímu stolu.

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014) | foto: AP / Shawn NickelČTK

Dron se „agresivně přiblížil“ k letadlové lodi s „nejasným úmyslem“ a „pokračoval v letu směrem k lodi navzdory deeskalačním opatřením přijatým americkými silami operujícími v mezinárodních vodách“, uvedl v úterním prohlášení mluvčí Centrálního velení kapitán Tim Hawkins.

K sestřelení došlo několik hodin poté, co se íránské síly přiblížily k obchodní loď plující pod americkou vlajkou a s americkou posádkou v Hormuzském průlivu, uvedla americká armáda.

Dron Shahed-139 sestřelil stíhací stroj letounem F-35C z letadlové lodi Lincoln, která podle Hawkinse plula asi 800 kilometrů od jižního pobřeží Íránu. Americká armáda uvádí, že žádní její vojáci nebyli zraněni a žádné její vybavení nebylo poškozeno.

O několik hodin později pak íránské síly Islámské revoluční gardy téměř napadly obchodní loď Stena Imperative, uvedla armáda.

Podle Hawkinsova prohlášení se k plavidlu „vysokou rychlostí přiblížily dvě lodě a íránský dron Mohajer“, takže hrozilo, že se na tanker Íránci vylodí a zabaví ji.

Torpedoborec USS McFaul zareagoval na situaci a eskortoval loď Stena Imperative „s obrannou leteckou podporou amerického letectva“, uvádí se v prohlášení, které dodává, že obchodní loď je nyní v bezpečí.

K incidentům došlo během rostoucího napětí mezi USA a Íránem. To vyvolala íránská vláda tím že krvavě potlačovala protesty, které vypukly koncem prosince proti rostoucí ekonomické nestabilitě.

Americký prezident Donald Trump na začátku ledna slíbil, že „zachrání“ Íránce. Později spustil nátlakovou kampaň, jejímž cílem bylo přimět Teherán k uzavření dohody o jaderném programu. To i přesto, že republikánský prezident trvá na tom, že íránská jaderná zařízení byla „zničena“ při amerických útocích v červnu.

„Jednáme s Íránem. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně v pondělí. Na otázku, jaká je jeho hranice pro vojenskou akci proti Íránu, odmítl odpovědět.

„Rád bych viděl vyjednanou dohodu,“ řekl Trump. „V současné době s nimi jednáme, jednáme s Íránem, a pokud se nám podaří něco vyjednat, bude to skvělé. A pokud se nám to nepodaří, pravděpodobně se stanou špatné věci.“

USA sestřelily dron několik hodin poté, co íránský prezident v úterý oznámil, že dal pokyn ministru zahraničí, aby „vedl spravedlivá a rovnocenná jednání“ s USA. To interpretuje agentura AP jako jeden z prvních jasných signálů z Teheránu, že se chce pokusit o jednání s Washingtonem navzdory krachu rozhovorů loni v létě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Člen vlády bezprecedentně vydírá prezidenta, pustil se Hřib do Macinky

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně před vyhlášením...

Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru. „Nejste schopni odpovědět na elementární otázky, třeba kdo pojede na summit NATO,“ řekl šéf Pirátů...

3. února 2026  14:58,  aktualizováno  19:25

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

Aktualizujeme
Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron, který se blížil k letadlové lodi v Arabském moři.

3. února 2026  19:17

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek na neformální radu unijních ministrů životního prostředí na Kypru nepojede kvůli účasti na jednání Poslanecké sněmovny....

3. února 2026  18:39

Mezi rodičkami bylo loni 18 procent obézních. Jaká nebezpečí nejčastěji hrozí

V roce 2018 bylo v ČR přes 112 000 porodů a narodil se zhruba stejný počet dětí...

Téměř 18 procent žen, které loni v Česku porodily dítě, bylo obézních. Vyplývá to z předběžných dat Národního registru reprodukčního zdraví za loňský rok, kde jsou zatím nahlášena data 23.500...

3. února 2026  18:34

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve Sněmovně ohradil proti tomu, že ho šéf opoziční ODS Martin Kupka označil za dotačního predátora, který na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o...

3. února 2026  18:34

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby a převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a...

3. února 2026  9:54,  aktualizováno  18:13

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:21

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:07

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

3. února 2026  16:54

Salviniho Liga hraje o přežití, radikální generál odchází a chce vést krajní pravici

Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (31. května 2025)

Italská vládní strana Liga nacionalisty Mattea Salviniho prochází největší existenční krizi za poslední roky. Její nejvýraznější postava posledních měsíců, kontroverzní generál a europoslanec Roberto...

3. února 2026  16:52

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:28

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...

Rusko se chystá po uzavření příměří na Ukrajině vyslat do evropských zemí statisíce bývalých vojáků, aby prostřednictvím sabotáží a hybridních útoků destabilizovali kontinent. Uvedl to estonský...

3. února 2026  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.