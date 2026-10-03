„Průměrná mocnost jednotlivých ledovců se snížila o 2,5 až čtyři metry. U ledovcových jazyků byl úbytek přes léto na některých místech až deset metrů,“ uvádí zpráva o letošním tání ledovců ve Švýcarsku. „Jen za posledních pět let se objem ledové masy ve Švýcarsku snížil o takřka dvacet procent,“ dodává dokument.
Podobně jako loni byla po zimě výška sněhové přikrývky výrazně nižší oproti dlouhodobému průměru, což bylo následkem nedostatečného sněžení. V každém měsíci od května do září navíc panovaly suché podmínky s nejméně jednou vlnou veder.
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Sněhová pokrývka, která ledovce po zimě chrání, částečně odtála už v době červnových veder. Do září pak nezůstal žádný sníh do nadmořské výšky 3500 metrů.
„Za takových podmínek nemají alpské ledovce žádnou naději na dlouhodobé zachování. Dokazuje to roztání mnoha malých ledovců, jako jsou Bella Tola Glacier (v kantonu Valais) a Griessfiren/Plattalvafirn (v kantonu Glarus),“ uvádějí vědci.
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Zpráva rovněž poznamenává, že navzdory vyšším teplotám byl objem tání o něco nižší než v rekordním roce 2022. Na ledovcích letos ležela o něco vyšší vrstva sněhu, která je chránila, a na sněhové pokrývce se navíc usadilo méně saharského prachu než v roce 2022, což zlepšilo odraz slunečního záření, a zpomalilo tak tání.
I tak ale od července do září odtálo z ledovců zhruba 2200 miliard litrů vody, což odpovídá více než čtyřnásobku roční spotřeby pitné vody švýcarských domácností.
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Švýcarsko má okolo 1400 ledovců a monitorovací síť pravidelně měří 23 z nich, výsledky pak odborníci podle agentury DPA používají k odhadům pro zbývající ledovou masu. Záznamy o měření jsou v některých regionech až 140 let staré.