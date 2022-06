Covid se vkrádá do Evropy v nových variantách. Nejvíc sílí v Portugalsku

S létem do Evropy přichází také nová vlna koronaviru, zejména v zemích na jihu Evropy. Výrazný růst výskytu nákazy hlásí například Portugalsko, Německo, Francie či Rakousko. Poukázala na to ve středu americká stanice CNN. Za růst podle zdravotnických úřadů mohou nové nakažlivější varianty BA.4. a BA.5. V mnoha státech již nepanují prakticky žádná omezení, to podle odborníků rovněž vede k rychlejšímu šíření nákazy.