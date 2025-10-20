Španělsko navrhne, aby se už v Evropské unii neměnil letní a zimní čas

  10:52
Španělsko podle premiéra Pedra Sáncheze navrhne, aby se v Evropě už neměnil čas na letní a zimní. Návrh v pondělí předloží na zasedání unijních ministrů energetiky. Sánchez tvrdí, že měnit čas odmítá většina Evropanů včetně Španělů a že tato změna má negativní dopad na lidské zdraví. Zrušení změny času by však přineslo mnohé nevýhody.

Španělský premiér Pedro Sánchez (14. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Státy Evropského hospodářského společenství, které se postupně transformovalo do Evropské unie, koordinují změnu letního a zimního času od 80. let. Španělsko podle Sáncheze navrhne spuštění mechanismu, který by střídání času zrušil. Platit by to mohlo už v roce 2026, pokud by bylo Španělsko úspěšné.

„Ve všech průzkumech, ve kterých se na to ptali, Španělé a Evropané většinově odpovídali, že jsou proti,“ uvedl Sánchez ohledně postoje obyvatel ke změně času. Opatření v současnosti nepřináší žádnou či jen velmi malou úsporu energie a narušuje biorytmus lidí, tvrdí španělský premiér.

Změna času 2025. Kdy začíná zimní a v kolik bude večer tma

Možností, že by se zrušil přechod mezi letním a zimním časem, se unijní instituce nezabývají poprvé. Zrušení však neumožnily neshody mezi členskými státy.

Zrušení letního času by v létě znamenalo světlo ve velice brzkých ranních hodinách a naopak dřívější soumrak – a tedy i méně času na venkovní volnočasové aktivity. Nabízelo by se pak zavedení zimní a letní pracovní doby – výsledek by tedy nakonec byl stejný jako dnes.

Chtěli byste v létě světlo brzo ráno a večer dříve tmu?

V případě Španělska navíc hraje roli i jeho „špatné“ časové pásmo. Země používá UTC+1 stejně jako Česko, i když leží ve stejné zeměpisné délce jako Velká Británie či Portugalsko, které používají pásmo UTC 0. Výsledkem je, že ve Španělsku je v létě světlo do pozdních večerních hodin.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.

Žena v Úvalech bodla partnera nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

Partnerská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého druha nožem. Muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ vyšetřuje policie.

20. října 2025  10:26

AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků

Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné občanství západoněmeckého zemského okresu Bad Dürkheim. Oznámil to předseda místní frakce strany....

20. října 2025  10:13

