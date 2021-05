Japonci si nepřejí olympiádu. Zrušit ji chce většina z nich, uvádí průzkum

Japonský premiér Jošihide Suga v Tokiu, Ósace a dvou dalších prefekturách prodloužil kvůli pokračujícímu šíření koronaviru až do konce května stav nouze. Nové opatření vyvolává otázky nad osudem už jednou odložených letních olympijských her, které by se v Tokiu měly konat od 23. července.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a organizátoři trvají na tom, že budou přijata opatření k zajištění bezpečnosti sportovců i dalších návštěvníků. Japonská veřejnost je ale opatrná, konání her by většina z nich chtěla zrušit, a to necelé tři měsíce před jejich zahájením, píše server Guardian.

Podle průzkumu, který byl proveden mezi 7. a 9. květnem deníkem Jomiuri šimbun, by si 59 procent Japonců přálo, aby byly hry zrušeny. Menší část, 39 procent dotázaných, by souhlasilo s jejich uskutečněním. Méně než čtvrtina z podporovatelů olympiády (23 procent) si pak myslí, že by se měla konat bez diváků.



Zahraniční diváci nebudou mít kvůli koronavirovým omezením možnost na největší sportovní událost přijet. O přítomnosti domácích fanoušků se bude rozhodovat v průběhu června.

Další odklad her?

Další průzkum, který ve stejném termínu provedla TBS News, zjistil, že 65 procent japonské veřejnosti žádá zrušení nebo znovuodložení olympijského klání. O úplném zrušení akce hlasovalo 37 procent lidí, další posunutí požadovalo 28 procent Japonců.

Podobný výsledek prezentovala už dubnu letošního roku tisková agentura Kjódó, podle které zrušení žádá 70 procent respondentů. Nesouhlas vyjádřili Japonci také prostřednictvím petice, během prvních 24 hodin ji podepsalo 50 tisíc lidí.

Pochyby o konání her mají také japonští sportovci. Tenisová hvězda Naomi Ósakaová uvedla, že nastal čas diskutovat o výhodách pořádání akce uprostřed pandemie.

„Samozřejmě si přeju, aby se olympijské hry konaly. Ale v minulém roce se toho stalo tolik. Myslím, že jestli tím budou lidé vystaveni riziku, mělo by se o tom více diskutovat,“ řekla tenistka.



Poslední slovo v rozhodnutí, zda se bude olympiáda konat, bude mít podle japonského premiéra Sugy MOV. Na otázku, jestli dojde k uskutečnění i v případě nárůstu počtu nakažených koronavirem, Suga odpověděl, že nikdy nestavil olympiádu na první místo. „Moje priorita byla ochrana životů a zdraví japonské populace. Nejprve musíme zabránit šíření viru,“ řekl.

Olympiáda se měla v Tokiu původně uskutečnit už před rokem, ale kvůli covidu byla odložena. Odložená olympiáda má v Tokiu odstartovat 23. července a Japonsko na její organizaci oficiálně vydalo 15,4 miliardy dolarů. Uskutečnění her je také důležité pro MOV, protože přes 70 procent jeho příjmů tvoří prodej televizních práv.