Letiště v Mnichově přerušilo provoz, kvůli zpozorovaným dronům se zrušilo 17 letů

Německé řízení letového provozu nejprve ve 22:18 omezilo letový provoz na mnichovském letišti a později jej zcela pozastavilo kvůli několika pozorováním dronů, uvedlo letiště. Na letišti v blízkosti bavorské metropole platí zákaz nočních letů pro pravidelnou osobní dopravu mezi půlnocí a 5:00.
|
Co s drony u dánských letišť? Provokace ukazují zranitelnost evropské obrany
Policie podle agentury DPA oznámila, že několik lidí nahlásilo, že v blízkosti letiště spatřili dron. Později byl dron pozorován také nad areálem letiště. Podle policie nebylo zprvu jasné, zda šlo o jeden nebo více dronů. Policie začala oblast monitorovat a pátrat po létajících objektech či podezřelých osobách, avšak bezvýsledně, píše DPA. Do akce byl nasazen i policejní vrtulník.
Řada uvázlých cestujících je nucena strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tímto účelem zřídili v terminálu desítky provizorních lůžek, napsala DPA. Podle agentury Reuters se přerušení provozu dotklo téměř 3000 cestujících.
|
Nálety dronů pokračují. Letiště v dánském Aalborgu bylo uzavřeno už druhou noc
Dánsko oficiálně neoznámilo, kdo je zodpovědný za incidenty s drony v jeho vzdušném prostoru z minulého týdne, premiérka Mette Frederiksenová nicméně naznačila, že by za nimi mohlo být Rusko. Lídři EU ve středu na neformálním summitu v Kodani podpořili plány na posílení obrany bloku proti ruským dronům.
Rusko odpovědnost za incidenty z minulého týdnu popřelo. Prezident Vladimir Putin pak ve čtvrtek žertem slíbil, že už víckrát s drony v Dánsku létat nebude. Prohlásil rovněž, že hysterie okolo údajných ruských dronů, která zachvátila Evropu, má jen odpoutat pozornost od problémů Západu.