Letiště v Kodani blokují kroužící drony. Všechny lety byly přerušeny

Autor: ,
Aktualizujeme   21:35
Kodaňské letiště před hodinou pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na kodaňském letišti panuje v pondělí večer chaotická situace, uvádějí dánská média. Vedoucí komunikace a tisku na letišti v Kodani Lise Agerley Kürsteinová sdělila televizní stanici TV2, že letiště zastavilo veškerý provoz.

„Víme, že letiště zastavilo vzlety a přistávání letadel, protože nad letištěm jsou drony. Policie věc vyšetřuje. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. Více budeme vědět za půl hodiny,“ řekla televizi před několika minutami.

„Jsme na ranveji už 40 minut. Kapitán nic neví, ale říká, že jde o neidentifikované drony,“ citoval deník Ekstra Bladet jednoho z pasažérů letadla, které mělo odstartovat do Paříže.

„Letadlo se nejdříve zpozdilo, ale směli jsme nastoupit. Pilot oznámil aktivitu dronů, ale nemohl říct nic víc. Takže teď jen sedíme a čekáme v nejistotě,“ sdělil další cestující, jehož stroj měl odletět do Manchesteru.

„Stojíme s letadlem Praha - Kodaň na tarmacu. Prý jsou tam hlášeny drony. Víc nevíme nic,“ podělil se jeden cestující s redakcí iDNES.cz o komplikace, které událost způsobila i pro spoj mířící z české metropole.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Průšvih jako dělo, šéf STAN nemůže být ministr vnitra, prohlásil Havlíček

„Tahle vláda dovedla organizovaný zločin do nejvyšších pater politiky,“ vyjela ostře proti vládě šéfka SOCDEM, jednička kandidátky Stačilo! v Praze proti současné vládě v předvolební debatě pražských...

22. září 2025,  aktualizováno  21:50

Letiště v Kodani blokují kroužící drony. Všechny lety byly přerušeny

Aktualizujeme

Kodaňské letiště před hodinou pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem.

22. září 2025  21:35

Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici

Na 100 tisíc lidí v pondělí napříč Itálií demonstrovalo za příměří v Pásmu Gazy. Blokádami několika silnic i dálnic a přístavů a celodenní stávkou zaměstnanců, zejména v dopravě, vyjadřovali podporu...

22. září 2025  16:05,  aktualizováno  20:17

„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Rozšiřování izraelských osad na okupovaném Západním břehu jde podle českého prezidenta Petra Pavla přímo proti tomu, co by mělo být řešením palestinsko-izraelského konfliktu, tedy určité formě...

22. září 2025  20:02

Republikáni oplakali svého mučedníka. Kirkovu smrt teď vyždímají ve volbách

Premium

Více než pět hodin trvala na stadionu ve Phoenixu tryzna za Charlieho Kirka. Republikáni v čele s Donaldem Trumpem ji změnili v demonstraci duchovní jednoty, což prezident v zákulisí potvrdil stiskem...

22. září 2025

Je to jako přešlapovat na místě. Američany paralyzuje ekonomická nejistota

Trh práce ve Spojených státech stagnuje, stejně jako prodej nemovitostí. Kombinace vysokých nákladů na úvěry, ubývajících pracovních příležitostí i rostoucí ekonomická a politická nejistota...

22. září 2025

Kvůli výpadku v Austrálii tísňová linka nefungovala a čtyři lidé zemřeli

Austrálie zvažuje změny u telekomunikačních firem poté, co se stovky lidí kvůli výpadku sítě minulý týden nedovolaly na tísňovou linku a čtyři z nich zemřeli. Podle webu ABC nefungovalo číslo...

22. září 2025  19:59

Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

Klíčovým důkazem v korupční kauze Dozimetr je výpověď bývalého obchodního ředitele pražského dopravního podniku Mateje Augustína, do které měla možnost nahlédnout redakce serveru Odkryto.cz. V ní...

22. září 2025  19:35

Pěstounství je potřeba víc propagovat, říká jihočeská lídryně Starostů

Jihočeská lídryně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková chce pokračovat v rozdělané práci ve Sněmovně. Věnuje se hlavně sociální oblasti. „Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého...

22. září 2025  19:14

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  19:07

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...

22. září 2025  18:59

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:49,  aktualizováno  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.