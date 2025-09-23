Nejvážnější útok na naši infrastrukturu, říká Dánsko o dronech nad letištěm

  10:57aktualizováno  11:32
Přelet dronů nad kodaňským letištěm byl dosud nejzávažnějším útokem na dánskou infrastrukturu, řekla v úterý premiérka Mette Frederiksenová. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby. Podle dánských zpravodajských služeb čelí země významné hrozbě sabotáže. Norská policie dál vyšetřuje podobný incident na letišti v Oslu.
Tabule zrušených či změněných letů na kodaňském letišti (23. září 2025)

Tabule zrušených či změněných letů na kodaňském letišti (23. září 2025) | foto: ČTK

Cestující uvázlí na kodaňském letišti (23. září 2025)
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...
Pracovníci letištní ochranky na letišti v Kodani. (23. září 2025)
Cestující čekající na kodaňském letišti. (23. září 2025)
Největší dánské letiště bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů v pondělí večer uzavřeno na několik hodin, což podle jeho vedení ovlivnilo a ovlivní cesty asi 20 tisíc lidí. Policie v úterý ráno uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu však stále pátrá.

Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely

„Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště,“ uvedla premiérka v prohlášení poskytnutém televizi TV2.

Narážela podle agentur mimo jiné na přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad Estonskem či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem, zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka.

„Varovali jsme vás, pak nefňukejte.“ Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski

Šéf operací dánské zpravodajské služby PET Flemming Drejer řekl, že drony patrně neměly na letiště přímo zaútočit, cílem ale podle něj bylo Dánsko vystrašit a otestovat, jak zareaguje.

Norské vyšetřování

Letiště v Oslu bylo uzavřeno od půlnoci rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti, znovu bylo otevřelo pro cestující dnes kolem půl čtvrté ráno.

Norské bezpečnostní úřady pátrají po původu dronu a jsou v kontaktu s dánskými kolegy, řekl webu NRK.no Eirik Veum z policejní zpravodajské služby PST. Vyšetřovatelé podle něj zatím nevyloučili žádný možný původ dronu, nemají však ani pojítko s incidentem v Dánsku.

NRK v úterý informoval o tom, že policie zadržela dva singapurské turisty, kteří v pondělí večer létali s drony nad pevností Akershus v Oslu. Jejich případ však podle vyjádření policie velmi pravděpodobně nesouvisí s přeletem dronu nad několik desítek kilometrů vzdáleným letištěm.

Nejvážnější útok na naši infrastrukturu, říká Dánsko o dronech nad letištěm

23. září 2025  10:57,  aktualizováno  11:32

