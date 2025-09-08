Evakuace na letišti v Londýně. Kvůli hrozbě nebezpečného materiálu uzavřeli terminál

„Odbavovací prostory na Terminálu 4 byly uzavřeny a evakuovány, zatímco záchranné služby reagují na mimořádnou událost. Prosíme, nejezděte na Terminál 4, kolegové na místě pomáhají cestujícím. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné,“ uvedli na síti X pracovníci letiště.
Londýnští hasiči uvedli, že evakuace terminálu byla preventivního charakteru a že jejich speciální týmy se na místě snaží vyhodnotit situaci. První hlášení o incidentu obdrželi podle mluvčího v 17:01 místního času.
Agentura AP informovala, že před budovou terminálu se shromažďují cestující. Vlaky mířící na letiště podle britského železničního dopravce na uzavřeném terminálu nezastavují. Zbytek letiště funguje bez omezení provozu, informoval server BBC.
