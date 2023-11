Turek s pistolí, který unesl dceru, neměl zbrojní pas. Projel autem z půjčovny

Pětatřicetiletý turecký občan v sobotu večer prorazil letištní bránu ve voze značky Audi bez SPZ. Auto zaparkoval před letadlem těsně u budovy terminálu. Z vozu vyhodil několik zápalných lahví a několikrát vystřelil.

Na místě držel svou dceru, kterou podle agentury AP odvezl od její matky z města Stade, které se nachází asi 52 kilometrů od Hamburku, v rámci probíhající bitvy o opatrovnictví. Mluvčí stadské policie Rainer Bohmbach uvedl, že vozidlo použité na letišti bylo z půjčovny. Podle něj není jisté, zda muž pracoval pro autopůjčovnu, pravděpodobně ne.

Mluvčí hamburské prokuratury Lidda Oechteringová, že zadržený turecký občan nemá zbrojní průkaz. Prokuratura podle ní bude usilovat o to, aby byl ponechán ve vazbě kvůli podezření z držení rukojmí, odebrání nezletilé osoby a přestoupení zákona o držení zbraní.

Muž už za neoprávněné odebrání nezletilé dívky dostal na začátku letošního roku pokutu v částce 3 600 eur (přes 88 tisíc). V březnu 2022 odvezl svou dceru do Turecka. V červenci téhož roku mu německý soud odebral rodičovskou péči a svěřil ji do výhradní péče jeho bývalé manželce, jež na svého exmanžela podala v září 2022 stížnost. Ještě téhož měsíce muž přivezl dceru zpět z Turecka.

Je to už druhý vážný incident, kdy určitý jedinec či skupina lidí pronikla na letiště. V červenci se muselo na několik hodin uzavřít, protože do areálu se dostali klimatičtí aktivisté ze skupiny Poslední generace na kolech. Letiště hodlá spolu s úřady přezkoumat své bezpečnostní koncepty, uvedla jeho mluvčí Katja Brommová. „Zavedeme další strukturální opatření k posílení možných přístupových bodů do bezpečnostní oblasti,“ dodala bez bližších podrobností.

Letiště tvrdí, že zabezpečovací opatření odpovídají všem zákonným požadavkům a do značné míry je i překračuje. Nicméně vzhledem k velikosti letiště, která odpovídá téměř 800 fotbalovým hřištím, nelze vyloučit, že „neoprávněného vstupu do oblasti lze dosáhnout použitím hrubé síly“.

Letiště pod palbou kritiky

Podle profesora policejních věd Rafaela Behra by letiště mělo být mnohem přísnější ohledně bezpečnosti, než jak to stanovují zákony. „Splnění zákonných požadavků je jedna věc. Ale když se rozhlédneme po světě, vidíme, že pachatelům je jedno, jaké zákonné požadavky jsou nebo nejsou.“

Předseda policejního odborového svazu (GdP) Andreas Rosskopf podle stanice NDR uvedl, že víkendový incident ukazuje, že zákon o ochraně kritické infrastruktury se musí co nejrychleji změnit. Podle místopředsedy spolkového svazu německých policistů (DPolG) Heiko Teggatz politici, včetně spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové, netlačí dostatečně silně na provozovatele letišť, aby jejich ochranu brali dostatečně vážně. Navrhuje přísné sankce, pokud nebudou na nová pravidla o ochraně kritické infrastruktury náležitě dbát.

Teggatz ocenil „fantastickou práci“ hamburského policejního oddělení, které na letišti zasahovalo. Podle něj se policisté zachovali velmi profesionálně a dokázali vyjednáváním zabránit eskalaci situace.

„Německá letiště jsou v zásadě velmi bezpečná,“ řekl novinářům v Berlíně mluvčí kancléře Olafa Scholze Steffen Hebestreit. Ale „to, co jsme nyní viděli v Hamburku, ukazuje, že znovu a znovu existují mezery v koncepci a že někdo s vysokou kriminální energií, kdo je zřejmě také velmi zoufalý, dokáže tyto mezery využít. Je také jasné, že žádná koncepce není tak dobrá, aby se nedala ještě vylepšit.“