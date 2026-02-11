V texaském El Pasu krátce omezili provoz letiště. Oblast narušily drony kartelů

Podle prvotních informací se zákaz týkal komerčních, nákladních i všeobecných letů a vztahoval se i na část přilehlého území v Novém Mexiku v okolí Santa Teresy. FAA varoval, že narušení uzavřeného prostoru může vést k zásahu bezpečnostních složek a dalším postihům.
„Nic takového jsme tu neviděli přinejmenším od 11. září, kdy bylo všechno uzavřeno,“ řekl pro CNN Robert Moore z místního deníku El Paso Matters.
Omezení se dotklo tisíců cestujících a zaskočilo také dopravce. Agentura Reuters uvedla, že situace postihla zejména lety společností Southwest Airlines či American Airlines a že aerolinky byly nuceny rychle rušit či přesměrovávat spoje.
Důvod mimořádného kroku zůstával v prvních hodinách nejasný. Některé zdroje citované médii spojovaly incident s bezpečnostními opatřeními v pohraničí – podle informací Reuters s odvoláním na vládní činitele mohlo jít o reakci na drony spojované s mexickými kartely, přičemž dění měl řešit také Pentagon.
Podle CNN stojí za rozsáhlým zákazem letů vojenské operace z nedalekého letiště Biggs Army Airport, které se nachází ve Fort Bliss. Z tohoto zařízení operují drony, vrtulníky a další letadla. Zdroj uvedl, že FAA zasáhl poté, co ministerstvo obrany nemohlo zajistit bezpečnost civilních letadel v oblasti.
Opatření vyvolalo kritiku zejména za nedostatečné předchozí varování místním institucím. Tamní demokratická kongresmanka Veronica Escobarová uvedla, že její úřad ani město nikdo dopředu neinformoval. Dodala, že podle dostupných informací nebyla identifikována bezprostřední hrozba pro oblast.
El Paso se nachází u hranic s Mexikem, na mexické straně hranice se rozkládá město Juárez. Americký prezident Donald Trump sousední zemi kritizuje, protože podle něj nedostatečně bojuje s drogovými kartely. Dokonce naznačil, že by Spojené státy mohly podniknout údery na kartely na mexickém území, což mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová odmítá stejně jako to, že by její vláda proti pašování drog nebojovala důsledně.
