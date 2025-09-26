Nálety dronů pokračují. Letiště v dánském Aalborgu bylo uzavřeno už druhou noc

  6:47
Vzdušný prostor nad letištěm ve městě Aalborg na severu Dánska byl v noci na pátek zhruba na hodinu uzavřen kvůli podezření na výskyt dronů. Stalo se tak na stejném místě druhou noc v řadě.

„Vzdušný prostor nad letištěm Aalborg byl znovu otevřen v pátek (dnes) v 0:35 poté, co byl uzavřen kvůli podezření na aktivitu dronů,“ uvedla policie v příspěvku na síti X. Prostor nad letištěm byl uzavřen ve čtvrtek ve 23:40 kvůli podezření na zpozorování dronu v oblasti, sdělila policie dánské tiskové agentuře Ritzau.

Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

Předchozí noci bylo letiště Aalborg, využívané pro komerční i vojenské lety, kvůli dronům v jeho vzdušném prostoru uzavřeno asi na tři hodiny. V pondělí večer bylo kvůli přeletu dvou až tří dronů uzavřeno letiště v hlavním městě Kodani.

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen ve čtvrtek řekl, že přelet dronů nad několika dánskými letišti z předchozí je dílem profesionálního aktéra a představuje systematickou hrozbu, kterou definoval jako hybridní útok různými typy dronů. Ministr zatím nedokázal říci, kdo za incidenty stojí. Dánská vláda zatím nerozhodla, zda požádá spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Cestující čekající na kodaňském letišti. (23. září 2025)
Letiště v dánském městě Aalborg. (25. září 2025)
