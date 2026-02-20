U Aljašky operovaly ruské letouny, Američané reagovali vysláním stíhaček

Autor:
  7:37
Americké stíhačky identifikovaly a vyprovodily pět ruských letounů operujících v identifikačním pásmu protivzdušné obrany (ADIZ) u Aljašky. Letouny se pohybovaly v mezinárodním vzdušném prostoru a nevstoupily do amerického ani kanadského suverénního vzdušného prostoru. Informovalo o tom v noci na pátek podle agentury Reuters Severoamerické velitelství protivzdušné obrany (NORAD).
Jižní Korea a USA zahájily masivní společné letecké cvičení. Na snímku stroj...

Jižní Korea a USA zahájily masivní společné letecké cvičení. Na snímku stroj F-16 (4. prosince 2017) | foto: AP

Dánská F-16
Ruský bojový stroj Su-35 nad Baltem
Belgická F-16
Ruský transportní letoun An-72 a stíhací stroj Su-35S identifikovaný v září...
16 fotografií

NORAD detekoval a sledoval dva ruské letouny Tu-95, dva Su-35 a jeden stroj A-50. Operovaly v aljašské zóně protivzdušné obrany, což je území širší než vzdušný prostor, ale přesto je již kontrolované a vstup vyžaduje od letadel identifikaci.

Nespletlo si století? Rusko se pochlubilo ryze vlastní leteckou technologií

NORAD uvedl, že reagoval vysláním dvou stíhaček F-16, dvou F-35, jednoho E-3 a čtyř KC-135 k zachycení, pozitivní identifikaci a doprovodu letounů.

Ruská vojenská letadla se pohybovala v mezinárodním vzdušném prostoru a nevstoupila do amerického ani kanadského suverénního vzdušného prostoru, uvedl NORAD. Ruské stroje byly doprovázeny, dokud neopustily aljašské identifikační pásmo, dodalo americko-kanadské velitelství.

Začne NATO sestřelovat ruská letadla? Turci to udělali a dali Putinovi tvrdou lekci

Incident se stal v době, kdy se Spojené státy snaží přimět Rusko a Ukrajinu k ukončení války, kterou před čtyřmi lety rozpoutala Moskva vpádem do sousední země.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Požár nákladního auta omezil provoz na D8 u Prahy, stojí směr do metropole

Požár nákladního vozidla na dálnici D8 na 3. km. (20. února 2026)

Kvůli požáru nákladního vozidla je aktuálně uzavřená dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě zasahují policisté a středočeští hasiči.

20. února 2026  8:19

Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila

Vědci z australské univerzity zachytili žraloka, o kterém se dosud domnívali,...

Nečekaný pohled se naskytl vědcům z australské univerzity, kteří prováděli výzkum podmořského života v hlubinách moře v Antarktidě. Nad holým mořským dnem v příliš velké hloubce, aby sem pronikaly...

20. února 2026  8:14

Letiště Schwechat ve Vídni kvůli sněhu přerušilo provoz

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Kvůli sněžení zastavilo provoz letiště Schwechat ve Vídni. Odlety by měly být obnoveny kolem 9. hodiny dopoledne, přílety kolem 10. hodiny, uvedl mluvčí letiště Peter Kleemann. Upozornil však, že i...

20. února 2026  7:43

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

20. února 2026  7:30

Francií otřásá zabití nacionalisty v Lyonu, policie obvinila tři lidi

Třiadvacetiletého Quentina Deranquea zbilo v Lyonu nejméně šest maskovaných...

Prokuratura v Lyonu obvinila dva muže ze zabití nacionalistického aktivisty, který zemřel před týdnem po manifestaci v tomto francouzském městě. Obviněn z podílu na jeho smrti je také asistent...

20. února 2026  7:16

Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR

Sjezd vládnoucí komunistické Korejské strany práce v KLDR, s projevem vystoupil...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zahájil 9. sjezd vládnoucí komunistické Korejské strany práce. V úvodním proslovu řekl, že země v uplynulých pěti letech dosáhla významných úspěchů, mimo jiné podle...

20. února 2026  6:58

Impulz pro novinku v přerovské nemocnici. Pacient přišel sám čtyři hodiny po mrtvici

Snímek mozku pacienta s cévní mozkovou mrtvicí

Každých patnáct minut navíc zvyšuje šanci na návrat do života bez handicapu o šestnáct procent. Přerovská nemocnice nově získala statut iktového centra a akutní léčbu mrtvice poskytuje přímo v...

20. února 2026  6:39

Venezuela kývla na zákon o propuštění politických vězňů. Dotkne se stovek lidí

Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon...

Venezuelské Národní shromáždění ve čtvrtek jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon podepsala prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, která do funkce...

20. února 2026  6:35

Na vojenskou agresi Američanů rázně zareagujeme, pohrozil Teherán

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu a na...

Írán v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi zopakoval, že na případnou vojenskou agresi rázně zareaguje a že bude v takovém případě považovat základny, zařízení a...

20. února 2026  6:20

Rakušan nechal umrznout přítelkyni pod vrcholem v Alpách, dostal podmínku

Rakušan zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší...

Soud v rakouském Innsbrucku ve čtvrtek uložil muži podmínečný pětiměsíční trest za to, že zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Soud 37letého...

19. února 2026  19:12,  aktualizováno  20. 2. 6:09

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Město se chce zbavit kamionů, přichází s odvážným plánem překládky na vlaky

Oprava hlavního tahu E 59 z Jihlavy na Znojmo

Vedení Znojma nedávno představilo plán na zklidnění dopravy v centru či zlepšení systému parkování. Zbývá však ještě jeden dosud neřešený zádrhel, který obyvatele dlouhodobě trápí – velký počet často...

20. února 2026  5:51

Vláda představí hospodářskou koncepci. Chce i výkup akcii malých akcionářů ČEZ

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představí detailně členové kabinetu předsedy ANO Andreje Babiše. „Východiskem se stává to, že tahounem hospodářství bude privátní...

20. února 2026  5:18

