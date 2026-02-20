U Aljašky operovaly ruské letouny, Američané reagovali vysláním stíhaček

NORAD detekoval a sledoval dva ruské letouny Tu-95, dva Su-35 a jeden stroj A-50. Operovaly v aljašské zóně protivzdušné obrany, což je území širší než vzdušný prostor, ale přesto je již kontrolované a vstup vyžaduje od letadel identifikaci.
NORAD uvedl, že reagoval vysláním dvou stíhaček F-16, dvou F-35, jednoho E-3 a čtyř KC-135 k zachycení, pozitivní identifikaci a doprovodu letounů.
Ruská vojenská letadla se pohybovala v mezinárodním vzdušném prostoru a nevstoupila do amerického ani kanadského suverénního vzdušného prostoru, uvedl NORAD. Ruské stroje byly doprovázeny, dokud neopustily aljašské identifikační pásmo, dodalo americko-kanadské velitelství.
Incident se stal v době, kdy se Spojené státy snaží přimět Rusko a Ukrajinu k ukončení války, kterou před čtyřmi lety rozpoutala Moskva vpádem do sousední země.