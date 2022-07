S dronem jako parťákem. Technologie mění, co znamená být „Top Gun“

„Hodně lidí mluví o tom, že budoucnost možná vyřadí pilota z letadla,“ říká poručík Walker Gall, pilot F-35 z amerického 48. stíhacího křídla.

„To rozhodně není něco, na co by se kdokoli z nás těšil,“ pokračoval a dodal, že by si práci chtěl udržet co nejdéle, ale je těžké čelit stále novějším technologiím.

Budoucnost pro piloty stíhaček byla nedávno k vidění na Mezinárodním aerosalonu ve Farnborough nedaleko Londýna, jedné z největších světových výstav v oblasti letectví, obrany a kosmonautiky.

Zatímco si delegace prohlížely makety raket, dronů nebo stíhaček, dodavatelé nastínili využití umělé inteligence a technologií v nejnovějších bojových letounech.

Dron jako wingman

Původní film „Top Gun“, který byl uveden v roce 1986, sleduje pilota námořnictva Peta „Mavericka“ Mitchella v podání Toma Cruise, který prochází školou pro vojenské piloty. V pokračování se stárnoucí Maverick, nyní zkušební pilot, dozvídá, že byl vládní program na jeho letoun zrušen, aby mohly být finanční prostředky použity na program bezpilotních dronů.

Taková debata se odehrává v reálném světě už léta. Drony jsou nyní hojně využívány ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou a v dalších moderních konfliktech. To vyvolává otázku, nakolik je zapotřebí lidských pilotů k řízení drahých stíhaček a zda by tuto práci mohly vykonávat bezpilotní letouny.

Na výstavě ve Farnborough odborníci uvedli, že budoucnost vzdušného boje bude pravděpodobně spočívat ve spolupráci pilotovaných a bezpilotních letadel.

„Jednoho dne budou mít piloti stíhaček pod kontrolou bezpilotní letoun, který bude létat jako věrný wingman,“ řekl Jon Norman, viceprezident americké nadnárodní společnosti Raytheon Technologies Corporation zabývající se raketami a obranou.

V budoucích bitvách by umělá inteligence mohla pilotovi umožnit vyslat ozbrojený dron do blízkosti nepřátelské pozice „a nechat ho střílet podle libosti“, dodal Norman.

Na psaní epitafu pro piloty je brzy

„Kdybychom se o tom bavili před 20 lety, téměř každý by si byl jistý, že některé (drony) nahradí bojové letouny. To se ale prostě nestalo,“ řekl Richard Aboulafia, výkonný ředitel společnosti AeroDynamic Advisory. V současnosti podle něj drony vojenským letounům s posádkou hlavně slouží a vypomáhají.

Gareth Jennings, letecký redaktor společnosti Janes poskytující obranné zpravodajství uvedl, že se objevily spekulace, že stíhačka F-35, která byla uvedena do provozu v roce 2015, bude posledním pilotovaným stíhacím letounem. „Ale to už nikdo neříká,“ poznamenal.

Letoun F-35 přistává v litevském Šiauliai

F-35, který vyrábí společnost Lockheed Martin Corporation, je stíhací letoun, který patří do současné generace bojových letounů. Ve fázi konceptu je další generace stíhacích letounů, které nabízejí vyšší technologický pokrok, včetně potenciálně bezpilotních verzí, ale ty se objeví nejdříve v příštím desetiletí.

Nadporučík Gall, který nedávno absolvoval výcvikovou školu pro piloty stíhacích letounů, uvedl, že F-35 se snadno ovládá a že technologie jeho nástupců bude pravděpodobně ještě snazší. Zdůraznil však, že role pilota zůstane důležitou.

I když tato role v nejbližší době nezmizí, Pentagon pracuje na její transformaci. Program Air Combat Evolution, který řídí výzkumná agentura Pentagonu DARPA, pracuje na začlenění umělé inteligence do válečného boje, včetně bezpilotního návrhu letadla.

V rámci programu již proběhla živá simulace leteckého souboje, kdy se virtuální letadlo pilotované agentem umělé inteligence utkalo s lidským pilotem. Pokud vše půjde dobře, plánují výzkumníci do roku 2024 uskutečnit živý souboj s letadly s umělou inteligencí.