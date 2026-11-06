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Anonymní hlášení bomb na palubě nadále pokračuje. Řeší jej letiště napříč Evropou

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  13:25
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Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení vyhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy. (5. listopadu 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Na vojenské letecké základně v Evreux je vidět letadlo Airbus A320 společnosti...
Letadlo společnosti Ryanair na letišti v Sofii v Bulharsku přistálo během letu...
Na vojenské letecké základně v Evreux je vidět letadlo Airbus A320 společnosti...
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V evropské letecké dopravě v pátek pokračuje série bombových poplachů z předchozích dnů. Terčem takové hrozby se stal například let společnosti Ryanair, který měl ráno odletět z Lisabonu do Říma, informovala agentura AFP, podle níž policie uvedla, že šlo o planý poplach.

Hlášena byla také čtyři varování před bombami na palubě letadel letících nad francouzským územím. Dánská policie v pátek oznámila, že vyšetřuje hrozby namířené proti leteckému provozu na kodaňském letišti, ale podle prvotních zjištění cestujícím nehrozilo žádné nebezpečí, píše agentura Reuters.

Zatím se všechny předchozí poplachy ukázaly jako plané. Podle mluvčí Letiště Praha se hrozby v pátek týkaly také devíti letů mířících do Prahy nebo odlétajících z české metropole.

Bombové hrozby napříč Evropou. Letadla přistála v Bulharsku, ve Vídni či v Bruselu

Italská tisková agentura ANSA informovala, že se v pátek terčem bombových výhrůžek staly další dva lety směřující do Itálie a z Itálie. Let společnosti Wizz Air z Prahy do Říma byl odkloněn do Benátek poté, co řídící věž římského letiště Fiumicino dostala anonymní oznámení o bombě na palubě.

Mezitím byla na letišti v Lisabonu zahájena rozsáhlá bezpečnostní operace v reakci na bombovou hrozbu týkající se letu společnosti Ryanair z Říma, který v portugalském hlavním městě přistál v pátek ráno. Portugalská policie později podle agentury Reuters uvedla, že v letounu se žádná bomba nenašla.

Úřad francouzského premiéra informoval, že byla přijata čtyři nová varování před bombami na palubě letadel letících nad francouzským územím. Všechny stroje bezpečně přistály a pyrotechnické týmy je kontrolují. Zároveň probíhá vyšetřování, jehož cílem je zjistit původ těchto hrozeb, které se týkají celé Evropy, dodal úřad.

Policie zasahovala na pražském letišti. Anonym vyhrožoval bombou u čtyř letů

„Dnes jsme znovu na kodaňském letišti v souvislosti s hrozbami namířenými proti leteckému provozu,“ uvedla policie v dánské metropoli. „Incident nyní vyšetřujeme a na letišti máme viditelnou přítomnost,“ oznámila bez dalších podrobností.

„Dnes se opět opakuje výhrůžka o uložení nástražného výbušného systému na palubě většího počtu letadel mířících i odlétajících z pražského letiště. Ve spolupráci s pražským letištěm jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření s minimálním dopadem na běžný chod letiště. Případem se nadále zabýváme,“ oznámila dopoledne česká policie. Další informace zatím neposkytla.

Od začátku týdne narušily leteckou dopravu napříč Evropou desítky falešných bombových hrozeb. Úřady byly kvůli nim nuceny odklánět některé lety a vysílat stíhačky, aby doprovodily některá civilní letadla. Mnoho letadel, proti nimž byly výhrůžky namířeny, však bezpečně přistálo v cílových destinacích.

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