Největší americká letadlovka je ve Splitu. Po požáru ji čekají další opravy

  16:55
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila v chorvatském přístavu Split v Jaderském moři, kde ji čekají opravy a údržba. Plavidlo se účastnilo útoků USA a Izraele proti Íránu, potýkalo se však s řadou problémů.
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po požáru na palubě. (28. března 2026) | foto: Reuters

Největší letadlová loď amerického námořnictva na začátku týdne krátce zastavila na Krétě, kde prošla prvotními opravami. V uplynulých týdnech byla nasazena v Rudém moři, na palubě však vypukl 12. března požár. Podle Pentagonu nesouvisel s údery na Írán.

Podle amerického ministerstva obrany bylo na plavidle poničeno na 100 lůžek a média uvedla, že bez postele zůstalo na 600 členů posádky. Podle specializovaných webů totiž požár poškodil i velký počet matrací ve skladu.

Letadlová loď USS Ford měla problémy už před požárem. Je na moři moc dlouho

Podle médií měla letadlová loď problémy také s toaletním systémem. Na moři byla loď a její posádka prakticky nepřetržitě devět měsíců.

Dříve byla nasazena v Karibiku, když Spojené státy vyvíjely tlak na Venezuelu a jejího prezidenta Nicoláse Madura. Toho nakonec letos v lednu americké komando uneslo z Caracasu do Spojených států, kde Maduro i s manželkou před soudem čelí obvinění z drogové trestné činnosti.

