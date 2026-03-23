Největší letadlová loď amerického námořnictva byla v uplynulých týdnech nasazena v Rudém moři. Na její palubě však vypukl 12. března požár, který podle Pentagonu nesouvisel s údery na Írán.
Podle prohlášení amerického ministerstva obrany bylo poničeno na 100 lůžek. Média uvedla, že bez postele zůstalo na 600 členů posádky. Podle specializovaných webů totiž požár poškodil i velký počet matrací ve skladu.
Na Blízkém východě se v současnosti nachází americká letadlová loď USS Abraham Lincoln.
USA stahují od Íránu největší letadlovku. Posádka po požáru spala i na stolech
„Stažení (letadlové lodi) Ford na dlouhou dobu představuje menší americký příspěvek válečnému úsilí,“ uvedl analytik Daniel Schneiderman. Podle něj sehrála letadlová loď USS Gerald Ford výraznou roli v protivzdušné ochraně Izraele, který provádí na Írán údery společně s USA od 28. února.
Izrael se však může částečně spoléhat na protivzdušné systémy umístěné na lodích, které tvoří bojovou skupinu společně s americkou letadlovou lodí.
Podle médií měla letadlová loď problémy i s toaletním systémem. Na moři je loď a její posádka prakticky nepřetržitě devět měsíců. Dříve byla nasazena v Karibiku, když Spojené státy vyvíjely tlak na Venezuelu a jejího prezidenta Nicoláse Madura.