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Pět dní odpočinku a zpět na palubu. Letadlová loď Abraham Lincoln vyplula po necelém týdnu z východního Thajska a míří zpět do Spojených států. Krátký pobyt v asijské zemi znamenal pro posádku vytoužený kontakt se souší. Od vyplutí se totiž více než devět měsíců nevylodila, za což americká administrativa schytala vlnu kritiky.
Autor: Reuters
Plavidlo zvedlo kotvy z Thajska poté, co tam na 5000 námořníků a příslušníků námořní pěchoty strávilo pět dní rekreací. Na moři byli od 21. listopadu minulého roku.
Autor: Sakchai Lalit, AP
Loď ve středu zakotvila v přístavu Laem Chabang. Pauzu na souši námořníci strávili v turistickém letovisku Pattaya, které je známé rušným nočním životem a pověstí spojenou se sexuální turistikou.
Autor: Dario Pignatelli / Polaris / Profimedia, Profimedia.cz
„Chtěli bychom thajskému lidu poděkovat za jejich neuvěřitelnou pohostinnost,“ uvedl v prohlášení kapitán amerického námořnictva Dan Keeler, velitel letadlové lodi Abraham Lincoln.
Autor: Chalinee Thirasupa, Reuters
Námořníci využili volné dny k objevování tamní kultury a způsobu života. Na fotografii jeden z nich pózuje s výrem na Walking Street před LED obrazovkou vítající posádku.
Autor: Chalinee Thirasupa, Reuters
Nejdříve byla loď nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu, kde se podílela na americké námořní blokádě íránských přístavů a na bojích, které trvají od února. Podle amerických zákonodárců délka jejího nepřetržitého nasazení představuje moderní rekord, na moři byla více než 250 dní.
Autor: Reuters
Obavy spojené s dlouhým nasazením letadlové lodi zesílily po zprávách o zhoršujícím se duševním zdraví posádky a nedostatku zásob, včetně potravin a hygienických potřeb. Média informovala o pokusech několika členů posádky skočit přes palubu.
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump kritiku odmítá. Prohlásil, že nasazení Lincolnu „nebylo ani zdaleka dost dlouhé“.
Autor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nyní se námořníci po dlouhém odloučení vrací do domovského přístavu v San Diegu, kde se znovu shledají se svými rodinami a přáteli.
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Po návratu bude plavidlo řešit jiný nastalý problém. Od přídi až po záď ji totiž po dlouhém pobytu na moři pokrývá koroze. Bývalý kapitán Carl Schuster pro CNN nicméně uvedl, že rez podél čáry ponoru není ničím neobvyklým.
Autor: Reuters
„Podle toho, co vidím, bude odstranění veškeré rzi vyžadovat přibližně 30 dní údržbových prací,“ doplnil kapitán.
Autor: Reuters
USS Abraham Lincoln u Íránu vystřídala letadlová loď USS George Washington, která ve druhé polovině srpna spolu s doprovodnou skupinou doplula do Arabského moře.
Autor: US NAVY