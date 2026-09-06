Thajsko, díky za všechno. Letadlová loď Abraham Lincoln se vrací do USA

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Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Prima sport rozšiřuje program. Od nové sezony nabídne přenosy z Maxa ligy
Stanice Prima sport rozšiřuje programovou nabídku o přímé přenosy z hokejové Maxa ligy. Prima sport coby oficiální vysílatel nabídne jeden přímý přenos z Maxa ligy každou hrací sobotu a v průběhu...
Únik toxické chemikálie v Brně. Jednoho člověka poleptala, zasahovali hasiči
V laboratoři v jedné z budov univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích dnes dopoledne uniklo menší množství žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy...
Opilý muž rajtoval na koni po celé obci, pak v sedle ujížděl policistům
Kuriózní pronásledování zažili policisté na Brněnsku. Opilý muž, který vedl koně po ulici, jim minulý týden ujížděl v sedle.
Zakopejte válečnou sekyru, vyzval Babiše Kupka ke schůzce stran o bezpečnosti
Předseda opoziční ODS Martin Kupka vybídl premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, aby se kvůli válkám na Blízkém východě, na Ukrajině a také kvůli situaci v Německu uskutečnila schůzka předsedů stran...
Hoch utekl ze školky, vystrašeného ho v MHD našli strážníci. Pomohla sušenka
Na zhruba čtyřletého chlapce, který se v Pardubicích bez doprovodu dospělého vydal autobusem městské hromadné dopravy neznámo kam, upozornilo v pátek odpoledne městskou policii hned několik lidí....
Autobusu na dálnici vzplál motor. Hasil řidič, cestující utekli za svodidla
Na dálnici D3 na Českobudějovicku začal odpoledne hořet autobus, plameny se objevily v motorové části. Požár uhasil řidič ještě před příjezdem hasičů. Všech 55 cestujících vyčkalo za svodidly, nikomu...
Oscarový režisér, exporadce Nixona... Kdo jsou Putinovi nejlépe placení propagandisté
Na válce se dá vydělávat. To dobře ví i síť více či méně blízkých spolupracovníků Vladimira Putina, kteří mají na starost prezentaci speciální vojenské operace, jak Rusko invazi na Ukrajinu nazývá,...
Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu
Dva úplně bílé hřiby smrkové našel o víkendu Filip Mastník s dcerou v lese u Sychrova na Turnovsku. Neobvyklou albínskou formu této houby už na stejném místě lidé viděli i v minulosti. A podobný...
Balíky už nečekají do pondělí. GLS je nově vozí do boxů i o víkendu
Kurýrní společnost GLS spustila sobotní doručování zásilek do své sítě výdejních boxů po celé České republice. Služba se týká více než dvou tisíc GLS boxů. Firma chce síť dál rozšiřovat, do jara...
Zbytečný risk. Senior málem smetl auto v protisměru, předjížděním si ale nepomohl
Na riskantní a nebezpečný manévr si minulý čtvrtek troufl senior, který se rozhodl předjet nákladní auto na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem na Znojemsku. Zřejmě přecenil dynamické...
Program Dnů NATO 2026: Německo ukáže unikáty, Češi představí novinky
Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti zemí. Česká armáda o třetím zářijovém víkendu v Mošnově představí zaváděnou výstroj, ukázky unikátní...
Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny
Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína. Zároveň podniká rozsáhlý zásah u elektrické stanice ve Wuppertalu na západě země. Německé úřady minulý týden zaznamenaly...