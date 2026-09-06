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Thajsko, díky za všechno. Letadlová loď Abraham Lincoln se vrací do USA

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Na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln pracovali přístavní dělníci i při... Američtí námořníci z doprovodu letadlové lodi USS Abraham Lincoln přijíždějí do... Hostesky čekají na zákazníky v nočním klubu v thajské Pattayi, kam po dlouhém... Lidé procházejí kolem LED obrazovky vítající americké vojáky z letadlové lodi... Americký voják z letadlové lodi USS Abraham Lincoln pózuje s výrem před LED... Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americký námořník provádí údržbu vrtulníku MH-60S Sea Hawk v hangáru letadlové... Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln... Americká stíhací letadla na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace... Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americký námořník myje letoun EA-18G Growler na palubě letadlové lodi třídy USS... Americká letadlová loď USS George Washington
Pět dní odpočinku a zpět na palubu. Letadlová loď Abraham Lincoln vyplula po necelém týdnu z východního Thajska a míří zpět do Spojených států. Krátký pobyt v asijské zemi znamenal pro posádku vytoužený kontakt se souší. Od vyplutí se totiž více než devět měsíců nevylodila, za což americká administrativa schytala vlnu kritiky.

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