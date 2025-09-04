Let von der Leyenové papírové mapy kvůli rušení GPS nepotřeboval, tvrdí zdroje

  13:27
Letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nemuselo kvůli rušení GPS signálu přistávat za pomoci papírových map, jak se původně tvrdilo. Mělo totiž standardně záložní elektronický radiový systém, informoval bruselský list Politico s odvoláním na web Flightradar24 a další zdroje. Navíc přistání letounu nebylo v neděli opožděno o hodinu, jak napsal deník Financial Times, ale pouze o devět minut.

Ursula von der Leyenová (1. září 2025) | foto: Reuters

List Financial Times, jehož korespondent byl v letadle, napsal, že letadlo kroužilo hodinu, než pilot přistál s použitím papírových map. Brusel a Sofie z nedělního incidentu obvinily Rusko a označily to za „do očí bijící vměšování“.

Údajný útok na von der Leyenovou tak mohl podle serveru vyvolat velkou diplomatickou krizi – nebo i něco horšího. Bulharští představitelé i zástupci EU ale incident v posledních dnech poněkud „zametají pod koberec“, poznamenalo Politico.

Rušení GPS donutilo letoun von der Leyenové přistát podle papírových map, píše deník

Data z portálu pro sledování letů Flightradar24 ukazují, že signál GPS dotčeného letounu nebyl nikdy ztracen a že přistání letadla bylo zpožděno pouze o devět minut. Veřejně dostupná data rovněž ukázala, že stejné letadlo zaznamenalo rušení GPS den předtím v oblasti Pobaltí, ale nikoli v Bulharsku.

V úterý bulharský premiér Rosen Željazkov zmírnil tvrzení o přímém ruském vměšování a incident označil za rutinní závadu spojenou s širšími důsledky války na Ukrajině. „Není třeba situaci vyšetřovat, protože tato narušení nejsou ani hybridní, ani kybernetické hrozby,“ uvedl Željazkov.

Letadlo mělo také elektronický záložní systém, který mu umožnil přistát – nebyly potřeba žádné papírové mapy – uvedly bulharské úřady. Željazkov dodal, že k podobným narušením dochází od začátku války na Ukrajině. „Bohužel je to jeden z vedlejších – ale nikoli bezvýznamných – důsledků takových konfliktů,“ řekl bulharský premiér novinářům nedávno na tiskové konferenci.

Estonci v pohotovosti. Rusové sunou k jejich hranicím zařízení pro rušení signálu

Co se přesně v neděli stalo, je nicméně stále předmětem dohadů. Prohlášení bulharské vlády říká, že „letové služby okamžitě navrhly alternativní přistávací postup s využitím pozemních navigačních prostředků... nezávislých na GPS systémech“.

Web Flightradar24 a další data ukazují, že letadlo von der Leyenové mířilo k letišti v Plovdivu z východu, údajně s cílem přistát na dráze 30, ale „z neznámých důvodů bylo toto první přiblížení zrušeno a (letadlo) přeletělo letiště ve výšce asi 7000 stop“ neboli asi 2100 metrů, uvedl Jan-Arwed Richter, generální ředitel společnosti JACDEC, která poskytuje bezpečnostní analýzy pro komerční letectví. „Poté se letadlo otočilo vpravo směrem na jihovýchod a znovu se přiblížilo k dráze 30 pomocí lokalizátoru, což bylo dokončeno bezpečným přistáním,“ dodal expert.

Rusové ruší signál GPS nad Baltem, tvrdí Polsko, které se obává letecké katastrofy

Společnost SkAI Data Services, technologický startup zaměřený na letecká data se sídlem ve Švýcarsku, v příspěvku na LinkedIn uvedla, že v regionu docházelo k „regionálnímu narušení ve vysokých nadmořských výškách, ale letová data nenaznačují ztrátu GPS u letadla von der Leyenové.“ Let podle údajů Flightradar24 místo jedné hodiny a 48 minut trval hodinu a 57 minut – což představuje jen mírné zpoždění.

„Došlo k narušení GPS signálu, letadlu se ale i tak podařilo bezpečně přistát,“ uvedla v úterý mluvčí Evropské komise Paula Pinhová v reakci na dotazy ohledně letových údajů. „Nezávisle na tom, co se stalo při daném letu,“ došlo od začátku války na Ukrajině k „značnému a velmi citelnému“ nárůstu narušení a falšování GPS signálu, dodala.

Dvě klíčové agentury EU pro letový provoz, Eurocontrol a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), „v současné době prověřují fakta o nahlášené události,“ uvedla EASA ve svém prohlášení a dodala, že „spoléhají na příslušné orgány“ v Bulharsku, že jim poskytnou oficiální zprávy.

