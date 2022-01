Žena se v letadle probudila s cizí rukou ve výstřihu. Incident vyšetřuje FBI

Šestadvacetiletý Ivan Lopez Jr. tvrdí, že se dotkl ženina pravého ramene, aby se jí mohl zeptat, co poslouchá ve sluchátkách. Náhlá turbulence ale způsobila, že se „náhodou“ dotkl jejího pravého prsa, píše list The Miami Herald.

Podle dotčené ženy ale celá událost proběhla jinak. Lopez jí údajně „opakovaně mnul pravé prso“. Když otevřela oči, „pozorovala Lopeze, jak se nad ní sklání a jeho pravá ruka je položena na jejím pravém prsu,“ stojí v soudních dokumentech.

Žena řekla FBI, že dotyk rozhodně nebyl „náhodný“. Obviněný muž se jí měl dotýkat minimálně deset sekund.

Když se probudila a uvědomila si, co se jí děje, pasažérka na Lopeze zaječela, ať „jde pryč“. Lopez následně vyskočil ze sedadla a běžel do zadní části letadla, kde se podle soudní dokumentace přiznal letušce, „že sexuálně napadl ženu“.

Lopez letušce řekl, že „si myslí, že je v problémech a že je mu to líto“. Za čin se jí několikrát omluvil s tím, že má „zdravotní postižení“. Letuška jej přesunula ze sedadla v 12. řadě do 21. řady, aby byl co nejdále od ženy.

Vyšetřovatelé si myslí, že Lopez spáchal „prostý útok“. Muži hrozí dva roky za mřížemi.

K incidentu došlo jen několik týdnů poté, co generální prokurátor Merrick Garland vydal memorandum, ve kterém nařídil federálním žalobcům, aby upřednostnili vyšetřování zločinů spáchaných v letadlech. Prokurátor memorandem reagoval na nárůst problémů s cestujícími v letadlech.

V loňském roce vedl Federální úřad pro letectví více než 1 000 vyšetřování incidentů s problematickými cestujícími. Jedná se o výrazný nárůst oproti průměru 141 vyšetřování ročně v předchozím desetiletí, podotýká list The Washington Post. Většina z těchto incidentů se týkala cestujících, kteří si odmítali nasadit roušku.

Ve středu se letoun společnosti American Airlines na cestě z Miami do Londýna otočil nad Atlantikem a vrátil se do Spojených států kvůli cestující, která si odmítla nasadit roušku, i když to vyžaduje federální nařízení, uvedla stanice BBC.

Na letišti v Miami už čekala policie. Ta následně vyvedla cestující ve věku kolem 40 let. Incident se nyní vyšetřuje. Ženu aerolinka zařadila na seznam cestujících, které odmítá přepravovat.

Pasažérům středečního letu byla změněna rezervace, aby mohli na londýnské letiště Heathrow odletět ve čtvrtek. Letecká společnost se zároveň cestujícím omluvila. „Děkujeme naší posádce za jejich profesionalitu a omlouváme se našim zákazníkům za nepříjemnosti,“ uvedla v prohlášení.