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Napadl souseda a byl vulgární. Cestujícího proto přilepili k sedačce izolepou

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  16:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Cestující amerického vnitrostátního letu oblepili lepicí páskou vzpurného pasažéra. Výtržník podle svědectví použil fyzické a verbální násilí, jednoho muže pokousal. Letadlo linky z Dallasu do New Yorku muselo kvůli jeho výtržnostem nouzově přistát v Baltimoru ve čtvrtek v noci.

Výtržník v první třídě začal narušovat pořádek přibližně v polovině letu. Palubní personál se dle svědků snažil muže uklidnit, ale jeho podráždění rostlo. Nakonec fyzicky napadl svého souseda a udeřil ženu, která se snažila zasáhnout.

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V té chvíli se do situace zapojil i bývalý policista v New Jersey Juan Mejia spolu s dalším cestujícím Richardem Olenickem. „Začal používat vulgární výrazy a byl hrubý,“ popsal podle CNN mužovo chování Olenick. Oba muži se shodli, že agresivní pasažér používal rasistické a homofobní urážky. Palubní personál poskytl Olenickovi, Mejiovi a dalšímu cestujícímu plastová přezku, kterou znehybnili mužovo zápěstí.

Agresivní chování eskalovalo a pasažér bývalého policistu pokousal, proto nakonec skončil úplně znehybněný. Lepicí páskou ho pevně omotali kolem sedadla a nechali mu volná ústa, aby mohl dýchat.

Muž se snažil osvobodit, Olenick mu proto po zbytek letu musel sedět na klíně. Jakmile se pokusil vrátit na své sedadlo, muž se podle svědectví začal chovat agresivně.

Po přistání do Marylandu si agresivního pasažéra převzala FBI. Příčiny mužova výlevu zůstávají neznámé. Letadlo pak v pořádku pokračovalo do New Yorku.

Podle CNN se na komerčních linkách lepicí páska a plastová pouta používají k zajištění násilnických pasažérů. V roce 2024 skončil přilepen k sedačce muž, který se snažil během letu z Milwaukee do Dallasu otevřít dveře. Jednoho člena personálu zranil.

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