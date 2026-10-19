Civilní dopravní letadlo na lince z Tel Avivu do Vídně muselo v neděli večer nouzově přistát v bulharském hlavním městě Sofii kvůli výhrůžce bombovým útokem, oznámila bulharská televize BNT.
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BNT s odvoláním na prohlášení ministerstva dopravy uvedla, že na palubě letounu Airbus A320 bylo 51 cestujících a šest členů posádky. Během letu, u hranic s Rumunskem, posádka ohlásila, že dostala výhrůžku bombového útoku, a rozhodla se pro nouzové přistání v Sofii. Letadlo v souladu s procedurami doprovodily bulharské stíhačky MiG-29 na letiště, kde z letadla vystoupili cestující.
Incident vyšetřují úřady, dodala stanice. Název letecké společnosti, které se incident týkal, sice přímo neuvedla, nicméně z odkazů a map, které zveřejnila na svém webu, vyplývá, že šlo o let Austrian Airlines.
Stroj společnosti Austrian Airlines po bezpečnostní kontrole ještě v noci pokračoval ze Sofie do Vídně, uvedly tyto aerolinky.