Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pamatuji si tu explozi, říká muž, kterého podtlak málem vysál ven z okna letadla

Autor:
  12:55
Jedenáct dní po dramatickém letu z řecké Soluně do německého Memmingenu se Ljubisa Karović vrací k okamžiku, kdy se vedle jeho sedadla roztříštilo okno a tlak ho částečně vytáhl z letadla. Jedenašedesátiletého Srba zřejmě zachránil bezpečnostní pás a také pomoc spolucestujících, jak sám líčí pro deník The Guardian.

Karović během časného ranního letu společnosti Ryanair z Řecka do Německa spal na sedadle 11F u okna. Probudila ho až ohlušující rána, kdy se vedle něj roztříštilo okno. „Pamatuji si tu explozi,“ řekl srbský podnikatel v rozhovoru pro The Guardian.

Rozbité okno na palubě letadla Ryanair, které vcuclo cestujícího. (10. července 2026)
Boeing s rozbitým oknem, v němž uvázla hlava cestujícího, kroužil déle než hodinu nad Soluní, než mohl bezpečně přistát. (10. července 2027)
Boeing 737-800 irské společnosti Ryanair, která se zaměřuje na nízkonákladové lety po Evropě. (11. srpna 2022)
Boeing 737 Max v barvách Ryanair
5 fotografií

Ani jedenáct dní po incidentu se však Karović nedokáže zbavit vzpomínek. „Je to zvuk před tím chaosem, zvuk, který je tam vždycky, když zavřu oči a snažím se usnout,“ popsal. Podle něj měl ale štěstí.

Následky události jsou však stále patrné. Jednašedesátiletý muž má popáleniny a modřiny na pravé paži, které se táhnou až k podpaží a hrudníku. Kvůli poranění musí navíc nosit několik týdnů krční límec. „Moc si toho nepamatuji a hlava a krk mě pořád bolí, ale stále žiju. Mohl to být bezpečnostní pás, fakt, že jsem byl pořád připoutaný. Ale možná je to osud. Věřím v Boha a každý den mu děkuji,“ uvedl.

Drželi jsme ho za nohy. Promluvila žena cestujícího, kterého vcuclo okno letadla

Když letadlo ztratilo tlak, Karoviče podle jeho řeckého právníka Vasilise Tsiarase vymrštila síla proudícího vzduchu od hrudníku nahoru ven z okna. Okamžitě ztratil vědomí a ve výšce zhruba 4500 metrů se ocitl s hlavou a pravou paží mimo letadlo, které se pohybovalo rychlostí přes 600 kilometrů za hodinu.

Karović navíc při incidentu několikrát omdlel. „Říkají mi, že jsem omdlel dvakrát a znovu pak uvnitř a že jsem měl kvůli tlaku a návalu vzduchu krátce oteklý a zdeformovaný obličej,“ popsal.

V kritických chvílích mu navíc podle jeho manželky Svetlany nepomohla palubní posádka, ale ostatní cestující. Ti Karoviče chytili a snažili se ho udržet uvnitř letadla. Jeden z mužů se ho pokoušel vtáhnout zpět do kabiny a následně otvor po rozbitém okně ucpat nejprve taškou, kterou však proud vzduchu okamžitě vysál ven, a poté do otvoru vložil kufr.

Let Ryanair kroužil nad Soluní. Rozbité okno vcuclo a uvěznilo hlavu cestujícího

„Také jsem k němu přiběhla. Nikdo z palubního personálu nepomohl. Byli to cestující,“ uvedla Svetlana. Podle právníka Karoviče s odvoláním na výpovědi svědků byli palubní průvodčí paralyzováni strachem, pravděpodobně vyvolaným přesvědčením, že s dramatickou ztrátou výšky se letadlo každou chvíli zřítí.

„Všichni se shodli, že posádka byla v šoku a bála se, že se letadlo chystá zřítit. Byli to ostatní cestující, kdo se vzchopil a dal Ljubišovi napít,“ uvedl právník.

Ryanair tvrzení o nečinnosti posádky odmítl. Podle společnosti museli být během ztráty tlaku a rychlého klesání cestující i členové palubního personálu připoutaní a museli používat kyslíkové masky. Jakmile letadlo kleslo do bezpečné výšky, měla posádka Karovičovi pomoci, přesunout ho na sedadlo vedle manželky a zajistit, aby s nimi až do přistání seděl lékař, který byl na palubě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Hledá se zbraň proti čínské hrozbě. V USA začnou vyrábět obávané ukrajinské drony

Premium
Ukrajinský námořní dron „Magura“ (6. prosince 2025)

Ve Spojených státech budou vyrábět bezpilotní čluny navržené a využívané Ukrajinou. Už je sami otestovali v Indo-Pacifiku. Pentagon se v souvislosti s Íránem a obavami z Číny ve stále větší míře...

22. července 2026

Pamatuji si tu explozi, říká muž, kterého podtlak málem vysál ven z okna letadla

Rozbité okno na palubě letadla Ryanair, které vcuclo cestujícího. (10. července...

Jedenáct dní po dramatickém letu z řecké Soluně do německého Memmingenu se Ljubisa Karović vrací k okamžiku, kdy se vedle jeho sedadla roztříštilo okno a tlak ho částečně vytáhl z letadla....

22. července 2026  12:55

Střídavá péče napříč státy? Pro děti může být nejlepším řešením, říká ombudsman

ilustrační snímek

I neobvyklá střídavá péče ve dvou státech může být pro děti nejlepším řešením, pokud odpovídá jejich přání. K tomuto závěru dospěl dětský ombudsman Martin Beneš při posuzování případu sourozenců,...

22. července 2026  12:50

Záchranářům spadla z nosítek žena na obrubník. Následně zemřela

ilustrační snímek

Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory a následně zemřela. Případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili.

22. července 2026  12:47

Žena bodla expartnera, protože si to přál. Nelze aprobovat, řekl soud a uložil jí 7 let

Obžalovaná Jennyfer Takačová u Krajského soudu v Praze (22. července 2026)

Soud ve středu nepravomocně uložil mladé ženě sedm let vězení za to, že bodla do krku bývalého druha. Oba expartneři shodně tvrdili, že to bylo mladíkovým přáním - chtěl totiž spáchat sebevraždu a...

22. července 2026  12:40

Generálmajor Míka nově povede Velitelství pro operace. Velký závazek, prohlásil

Slavnostní předání funkce velitele Velitelství pro operace Armády ČR....

Česká armáda bude mít od srpna nového šéfa Velitelství pro operace generálmajora Jaroslava Míku. Funkci velitele mu ve středu symbolicky na pražském Vítkově předal generálporučík Václav Vlček, který...

22. července 2026  12:38

„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život

Premium
Petr Marvan z Lipníku nad Bečvou žil životem zdravého mladého muže a náhle se...

Ochromení organismu, sanitka a probuzení v nemocnici. Následovaly dva měsíce péče lékařů z různých oborů. Těm se nakonec podařilo Petru Marvanovi z Lipníka nad Bečvou zachránit život, o který bojoval...

22. července 2026  12:15

V Česku vznikne pokračování sci-fi legend Blade Runner a Nadace i špionážní série

Michelle Yeohová v bondovce Zítřek nikdy neumírá (1997)

Nejen Leonardo DiCaprio přijel do Česka za natáčením. Už loni proti roku 2024 stoupla zahraniční produkce o pětinu, její obrat na tuzemské půdě přesáhl 6,6 miliard korun, zatímco reklama a česká...

22. července 2026  11:52

Zelenskyj nabídl odvolanému Fedorovovi pozice ve vládě. Ten odmítá

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl exministrovi obrany Mychajlu Fedorovovi různé možnosti v nové vládě, včetně pozice místopředsedy vlády pro technologický rozvoj, ale Fedorov je proti....

22. července 2026  11:50

Generál, který hasí průšvihy na frontě. Ukrajinskou armádu přebírá Drapatyj

Premium
Ukrajinský generál Mychajlo Drapatyj na audienci u prezidenta Zelenského (20....

Volodymyr Zelenskyj podlehl volání ulice a vyměnil šéfa ozbrojených sil. Kormidlo války přebírá Mychajlo Drapatyj, respektovaný a populární generál, který v Donbasu bojuje od samého počátku. Už déle...

22. července 2026  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za 14 let. Rekord stále drží ruská stanice

Polární stanice Concordia v Antarktidě je na jednom z nejchladnějších míst na...

Zatímco velkou část Evropy i Spojených států v červnu a červenci svíraly úporné vlny veder a padaly teplotní rekordy, na opačném konci planety mrzlo víc než obvykle. Antarktická výzkumná stanice...

22. července 2026  11:42

OBRAZEM: Ryba nahodí prut a zajíc vyrazí na hon. Sochař ukazuje zvířata jako lidi

V Lednici na Břeclavsku mohou lidé navštívit výstavu soch vytvarovaných z písku.

Každé dílo nabízí pohled na svět, ve kterém se hranice mezi člověkem a zvířetem na chvíli stírají. Zatímco zvířata jsou v rolích lidí, člověk je naopak vyobrazen právě jako zvíře. Tyto obdivuhodné...

22. července 2026  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×