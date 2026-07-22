Pamatuji si tu explozi, říká muž, kterého podtlak málem vysál ven z okna letadla

Karović během časného ranního letu společnosti Ryanair z Řecka do Německa spal na sedadle 11F u okna. Probudila ho až ohlušující rána, kdy se vedle něj roztříštilo okno. „Pamatuji si tu explozi,“ řekl srbský podnikatel v rozhovoru pro The Guardian.
Ani jedenáct dní po incidentu se však Karović nedokáže zbavit vzpomínek. „Je to zvuk před tím chaosem, zvuk, který je tam vždycky, když zavřu oči a snažím se usnout,“ popsal. Podle něj měl ale štěstí.
Následky události jsou však stále patrné. Jednašedesátiletý muž má popáleniny a modřiny na pravé paži, které se táhnou až k podpaží a hrudníku. Kvůli poranění musí navíc nosit několik týdnů krční límec. „Moc si toho nepamatuji a hlava a krk mě pořád bolí, ale stále žiju. Mohl to být bezpečnostní pás, fakt, že jsem byl pořád připoutaný. Ale možná je to osud. Věřím v Boha a každý den mu děkuji,“ uvedl.
|
Drželi jsme ho za nohy. Promluvila žena cestujícího, kterého vcuclo okno letadla
Když letadlo ztratilo tlak, Karoviče podle jeho řeckého právníka Vasilise Tsiarase vymrštila síla proudícího vzduchu od hrudníku nahoru ven z okna. Okamžitě ztratil vědomí a ve výšce zhruba 4500 metrů se ocitl s hlavou a pravou paží mimo letadlo, které se pohybovalo rychlostí přes 600 kilometrů za hodinu.
Karović navíc při incidentu několikrát omdlel. „Říkají mi, že jsem omdlel dvakrát a znovu pak uvnitř a že jsem měl kvůli tlaku a návalu vzduchu krátce oteklý a zdeformovaný obličej,“ popsal.
V kritických chvílích mu navíc podle jeho manželky Svetlany nepomohla palubní posádka, ale ostatní cestující. Ti Karoviče chytili a snažili se ho udržet uvnitř letadla. Jeden z mužů se ho pokoušel vtáhnout zpět do kabiny a následně otvor po rozbitém okně ucpat nejprve taškou, kterou však proud vzduchu okamžitě vysál ven, a poté do otvoru vložil kufr.
|
Let Ryanair kroužil nad Soluní. Rozbité okno vcuclo a uvěznilo hlavu cestujícího
„Také jsem k němu přiběhla. Nikdo z palubního personálu nepomohl. Byli to cestující,“ uvedla Svetlana. Podle právníka Karoviče s odvoláním na výpovědi svědků byli palubní průvodčí paralyzováni strachem, pravděpodobně vyvolaným přesvědčením, že s dramatickou ztrátou výšky se letadlo každou chvíli zřítí.
„Všichni se shodli, že posádka byla v šoku a bála se, že se letadlo chystá zřítit. Byli to ostatní cestující, kdo se vzchopil a dal Ljubišovi napít,“ uvedl právník.
Ryanair tvrzení o nečinnosti posádky odmítl. Podle společnosti museli být během ztráty tlaku a rychlého klesání cestující i členové palubního personálu připoutaní a museli používat kyslíkové masky. Jakmile letadlo kleslo do bezpečné výšky, měla posádka Karovičovi pomoci, přesunout ho na sedadlo vedle manželky a zajistit, aby s nimi až do přistání seděl lékař, který byl na palubě.