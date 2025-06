Autor: iDNES.cz , ČTK

7:10

Letadlo společnosti Ryanair na lince z Berlína do Milána se ve středu večer dostalo kvůli bouřkám do silných turbulencí. Devět lidí utrpělo zranění, kapitán proto nouzově přistál v jižním Bavorsku. Na palubě cestovalo 179 pasažérů a šest členů posádky. Uvedla to bavorská policie.