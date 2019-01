Americkou rodinu vykázali z letadla. Spolucestující je udali, že páchnou

Yossi Adler se svou ženou a devatenáctiměsíčním dítětem se právě vraceli z dovolené v Miami, když se jim na letišti přihodilo něco, na co nejspíš ještě dlouho nezapomenou. Jen těsně poté, co se usadili na palubě pravidelné linky do Detroitu, je ochranka z letadla vykázala zpět do haly. Důvod? Jejich tělesný zápach!