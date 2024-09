Letadlo mělo problémy s tlakem, pasažérům krvácely uši a praskaly bubínky

„Upřímně se omlouváme našim zákazníkům za jejich zkušenosti z letu 1203 dne 15. září,“ cituje CNN mluvčí společnosti Delta Airlines. „Posádka letu se řídila postupy a vrátila se do Salt Lake City, kde pozemní týmy poskytly zákazníkům okamžitou pomoc.“

Společnost problémy s tlakem nespecifikovala, Boeing 737-900 už údajně prošel opravou a druhý den se vrátil do provozu. Nikdo z cestujících neutrpěl vážné zranění, zdravotnický personál po letu identifikoval deset lidí, kteří potřebovali ošetření. Federální letecký úřad uvedl, že bude případ vyšetřovat.

Jedna z cestujících pro CNN uvedla, že měla pocit, jako by ji někdo bodal do ucha. „Slyšela jsem, jak z něj vychází vzduch, a pak to začalo bublat. Znělo to, jako by mi bublalo v pravém uchu, a když jsem si na něj sáhla, vytékala z něj krev,“ řekla Jaci Purserová, které po přistání diagnostikovali protržený bubínek.

Podobné problémy podle ní měli i další cestující. „Začaly nás hodně bolet uši. Všichni kolem nás se chytali za uši, lidem začaly krvácet uši a nosy,“ řekla. Netrvalo dlouho a cestující si všimli, že v letadle není něco v pořádku.

„Podívala jsem se na manžela. Měl obě ruce na uších a nakláněl se dopředu,“ líčila krvavý let další cestující Caryn Allenová. „Podívala jsem se o řadu za sebe na druhou stranu uličky, a tam byl pán, který měl velmi krvavý nos. Lidé se mu snažili pomoci,“ dodala.

Problémy s tlakem na palubě nejsou vzácné, piloti se většinou snaží s letadlem pomalu klesnout pod 10 000 stop a problém vyřešit za letu. „Obvykle jde o problém s ventilem, který redukuje tlak v letadle, také může být na vině pokažený senzor. Pokud je to bezpečné a můžeme závadu opravit za letu, tak to uděláme. Pokud máme podezření, že to představuje bezpečnostní problém, pak letíme na nejbližší letiště,“ řekla stanici KSL TV pilotka Valeria Walkerová.