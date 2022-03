Čínští záchranáři stále pátrají po druhé černé skříňce zříceného letadla. Marně

Na palubě letadla, které v pondělí spadlo v horách v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si, bylo 132 osob. Záchranáři nenašli žádné přeživší, v pátrání po nich ale nadále pokračují, i když podle odborníků je vysoce nepravděpodobné, že nehodu někdo přežil.

Příčiny nehody zatím nejsou jasné, uvedli vyšetřovatelé na jedné z tiskových konferencí.

Černé skříňky, v nichž jsou uloženy letové údaje a hlasové záznamy z pilotní kabiny, jsou zásadní pro vyšetřování nehody. Záchranné práce podle státních médií ztěžuje hornatý terén. Na místo nehody vede pouze jedna přístupová cesta. Tento týden může navíc vyšetřování zkomplikovat ještě déšť.

První letový záznamník, který nalezli záchranáři ve středu, patrně obsahoval nahrávku zvuků z pilotní kabiny. Údaje z poničeného skříňky nyní analyzují odborníci v Pekingu; první předběžné výsledky se dají podle čínských médií očekávat za 10 až 15 dní.

Pád střemhlav dolů může znamenat sebevraždu

Čínská státní tisková agentura po havárii potvrdila, že letadlo nejprve Summit prudce kleslo z výšky 29 100 stop (8 869 metrů) do výšky 7000 stop (1 333 metrů), než opět o něco vystoupalo, a následně během dvou minut a tří sekund padalo prudce střemhlav dolů.

Takové počínání je podle australského leteckého experta Geoffreyho Thomase velmi nezvyklé. Neznačí žádný druh poruchy ani vysazení motoru.

„Tato trajektorie letu je velmi neobvyklá. V minulosti se tento profil letu objevoval u sebevražd. Vypadá to, že letadlo bylo během pádu řízeno,“ řekl předtím Thomas australské televizi Sunrise.

„Ať se stalo cokoliv, bylo to katastrofální a velmi nenadálé, ale nemáme žádné indikace, které by naznačovaly, co se přesně stalo,“ dodal. Expert na létání v rozhovoru také zmínil, že tento typ Boeingu je v Austrálii velmi častý a za posledních 40 let neměl jedinou havárii či poruchu. „Je to jedno z nejspolehlivějších letadel v Austrálii,“ upřesnil Thomas.

Podle státních médií China Eastern Airlines dočasně stáhla všechny Boeingy typu 737-800 z provozu. Podle leteckých expertů jde o neobvyklý krok, pokud se neprokáže, že s modelem je nějaký problém. Čína těchto letounů vlastní téměř 1 200. Pokud by ke stejnému kroku přistoupily i další čínské aerolinky, mohlo by to narušit domácí lety.