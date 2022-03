Nic než trosky a ohořelé doklady. Pád letadla v Číně zřejmě nikdo nepřežil

„Na místě byly nalezeny trosky letadla, ale doposud se nepodařilo najít nikoho z lidí na palubě, s nimiž byl ztracen kontakt,“ uvedla v úterý ráno televize CCTV. Záchranáři na místě našli ohořelé zbytky průkazů totožnosti, kabelek a peněženek.

Záchranáři také hledají černé skříňky, v nichž jsou uloženy letové údaje a hlasové záznamy z pilotní kabiny, a které jsou zásadní pro vyšetřování nehody. Záchranné práce podle státních médií ztěžuje hornatý terén. Na místo nehody vede pouze jedna přístupová cesta. Tento týden může navíc vyšetřování zkomplikovat ještě déšť.

Na místo se vydali záchranáři. Nehoda způsobila na horském svahu velký požár, který byl vidět i na satelitních snímcích NASA.

Šest let starý Boeing 737-800 havaroval v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si. Letadlo směřovalo z města Kchun-ming do Kantonu. Stroj ztrácel rychlost a následně začal prudce klesat. Nad městem Wu-čou se kontakt s letadlem ztratil.

Společnost dočasně stáhla všechny Boeingy typu 737-800

Podle státních médií China Eastern Airlines dočasně stáhla všechny Boeingy typu 737-800 z provozu. Podle leteckých expertů jde o neobvyklý krok, pokud se neprokáže, že s modelem je nějaký problém. Čína těchto letounů vlastní téměř 1 200. Pokud by ke stejnému kroku přistoupily i další čínské aerolinky, mohlo by to narušit domácí lety.

Čína patří v posledních letech v bezpečnosti letecké dopravy k nejlepším na světě, napsala agentura Reuters. Poslední smrtelná nehoda civilního tryskového letadla se tam stala v roce 2010, kdy za špatné viditelnosti havarovalo letadlo společnosti Henan Airlines, když se blížilo k letišti v I-čchunu. Z 96 lidí na palubě jich zahynulo 44.