Pasažérka zkoušela za letu z Bali otevřít dveře, letadlo se muselo vrátit

Jedna z cestujících letu z indonéského ostrova Bali do australského města Melbourne se pokusila otevřít dveře letadla. Na palubě cestovalo více než 200 lidí. Letoun se tak musel vrátit na balijské...

Europoslanci v úterní debatě na CNN Prima NEW řešili mimo jiné názor šéfa Evropské lidové strany (EPP) Manfreda Webera, podle kterého má Německo přejít na válečnou ekonomiku. Politici z vládního i...

Americký prezident Donald Trump usiluje o nejrazantnější přeměnu globálního ekonomického systému za desítky let. Většinu dovozu do Spojených států chce zatížit clem kolem 20 procent, uvádějí zdroje....

Nespočet malých amerických firem je v úzkých. Netuší, kam přesunou výrobu

V pasti Trumpových cel se ocitly tisíce menších amerických firem, které s cílem co největší efektivity a také co nejnižších konečných cen přesunuly svou výrobu mimo USA, povětšinou do Asie. Nyní se...