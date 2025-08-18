Letadlo během 40 minut vystoupalo do výšky zhruba dva a půl kilometru a cestující už tušili, že je něco v nepořádku.
„Už jsme byli ve vzduchu a pak se najednou ozvalo velmi hlasité praskání,“ vypráví jedna z cestujících Leah pro německé veřejnoprávní rádio a televizi WDR. „Po asi 20 minutách přišla informace, že jedna z pohonných jednotek je nyní zcela mimo provoz a že budeme pokračovat v letu pouze s druhou.“
|
V jihokorejském Pusanu hořelo letadlo se 176 lidmi na palubě
„Uslyšeli jsme hlasitou ránu a z motoru pak vyšlehly plameny. Poté na několik sekund vypadl proud. Došlo nám, že letadlo už nestoupá,“ popsala jiná z cestujících bulvárnímu serveru Bild.
Další z cestujících uvedla deníku Focus, že se se svými blízkými začala loučit. „Byl to neuvěřitelně hrozný zážitek. Když se to stalo, začala jsem posílat rozlučkové SMS zprávy, protože jsem si myslela, že je po všem.“
Chemická reakce
Letecká společnost se brání a tvrdí, že nedošlo k požáru, nýbrž k poruše proudění vzduchu. Mluvčí společnosti Condor v neděli ráno sdělila stanici WDR, že došlo k hoření mimo motor, které se projevilo v podobě plamenů, samotný motor ale nehořel. „Jednalo se o chemickou reakci, která se obvykle odehrává ve spalovací komoře motoru, ale v tomto případě byla kvůli narušenému proudění vzduchu viditelná zvenčí.“
|
Drama při přistání. Letoun se ocitl v plamenech, cestující utíkali přes křídlo
Letadlo z bezpečnostních důvodů pouze přeletělo Jaderské moře a přistálo v italském Brindisi. V současnosti tam probíhá vyšetřování a další zkoumání letadla. Na letišti museli cestující přenocovat – někteří v hotelu, jiní přímo na terminálu. V neděli je letecká společnost poslala náhradním letadlem do původní destinace.
Nouzová trasa letadla z Korfu (modře) do Brindisi
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz