Letadlo při nouzovém přistání v Mogadišu přejelo ranvej a skončilo na mělčině

Příčiny havárie zatím nejsou známy. Posádka letadla typu Fokker 50 nahlásila problém se strojem nedlouho po ranním vzletu z letiště v metropoli a požádala, aby se letoun mohl vrátit, uvedl somálský úřad pro civilní letectví. Letadlo poté dosedlo na zem, ale nezastavilo, ranvej přejelo a skončilo na mělčině, napsala BBC na svém webu s odkazem na úřad.
Mírová mise Africké unie v Somálsku AUSSOM, která pomáhala se záchrannou operací, zveřejnila na síti X fotografie, na kterých jsou mimo jiné vidět cestující, jak přes mělkou vodu na pobřeží opouštějí vrak letadla.
„S úlevou potvrzujeme, že všichni cestující a posádka jsou v bezpečí,“ uvedl mluvčí letecké společnosti Starsky Aviation a dodal, že příčina technické poruchy, která vedla k nouzovému přistání, se zjišťuje. „Pilotovo rychlé a klidné rozhodování sehrálo rozhodující roli při zajištění bezpečnosti všech na palubě,“ dodal mluvčí.