Letadlo při nouzovém přistání v Mogadišu přejelo ranvej a skončilo na mělčině

  9:15
Velké štěstí měli cestující dopravního letadla, které mířilo ze somálské metropole Mogadišu do města Gaalkacyo. Letoun při nouzovém přistání přejel ranvej a skončil na mělčině na pobřeží Indického oceánu. Nikomu se nic nestalo. Aerolinie Starsky Aviation sdělily, že klíčová pro záchranu 50 cestujících a pěti členů posádky byla rychlá reakce pilota.
Dopravní letadlo s 55 lidmi na palubě při nouzovém přistání na mezinárodním letišti v somálské metropoli Mogadišu přejelo ranvej a skončilo na mělčině na pobřeží Indického oceánu. (10. února 2026) | foto: AP

Příčiny havárie zatím nejsou známy. Posádka letadla typu Fokker 50 nahlásila problém se strojem nedlouho po ranním vzletu z letiště v metropoli a požádala, aby se letoun mohl vrátit, uvedl somálský úřad pro civilní letectví. Letadlo poté dosedlo na zem, ale nezastavilo, ranvej přejelo a skončilo na mělčině, napsala BBC na svém webu s odkazem na úřad.

V Bavorsku nouzově přistál letoun kvůli devíti zraněným po turbulencích

Mírová mise Africké unie v Somálsku AUSSOM, která pomáhala se záchrannou operací, zveřejnila na síti X fotografie, na kterých jsou mimo jiné vidět cestující, jak přes mělkou vodu na pobřeží opouštějí vrak letadla.

„S úlevou potvrzujeme, že všichni cestující a posádka jsou v bezpečí,“ uvedl mluvčí letecké společnosti Starsky Aviation a dodal, že příčina technické poruchy, která vedla k nouzovému přistání, se zjišťuje. „Pilotovo rychlé a klidné rozhodování sehrálo rozhodující roli při zajištění bezpečnosti všech na palubě,“ dodal mluvčí.

Trump mě zklamal. Dělá katastrofální chyby, ale má i úspěchy, říká Joch

Hostem pořadu Rozstřel je Roman Joch, publicista a politický komentátor.

Americký prezident Donald Trump je podle publicisty a politického komentátora Romana Jocha z Občanského institutu „velice smíšené zboží“. Zatímco některé jeho kroky – zejména v oblasti migrace či...

11. února 2026  9:30

Pokus o zapálení brněnské synagogy jde k soudu, mladíkovi hrozí 12 let vězení

ilustrační snímek

Pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k soudu. Žalobkyně obžalovala jednoho obviněného muže mimo jiné i z pokusu o teroristický útok. Hrozí muž až dvanáct let vězení. Obviněný se měl...

11. února 2026  9:29

Kupka kritizuje rozpočtové rodeo, Schillerová trvá na tom, že zákon neporušuje

Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, začínají schvalovat poslanci. V prvním čtení jen základní rozpočtové údaje - příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se zákonem,“...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno  9:25

Školačku srazila tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...

Dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si událost...

10. února 2026  16:20,  aktualizováno  11. 2. 9:22

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...

11. února 2026  9:10

Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k reformě...

11. února 2026,  aktualizováno  8:42

Necháváte si na mobilu pořád zapnutou WiFi? Riskujete útok i rychlé vybití

V mrazech je lépe používat telefon venku co nejkratší dobu.

Necháváte si neustále zapnutou WiFi na mobilu? Možná se tím vystavujete zbytečnému riziku. Váš smartphone se totiž pořád aktivně dotazuje okolí a hledá sítě, které zná z minulosti, čímž o vás...

11. února 2026  8:30

Na tahu do Polska boural kamion, doprava mezi Opavou a Krnovem stojí

Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion.

Kvůli nehodě stojí od šesti hodin ráno doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko blokuje kamion, který jel tak rychle, že mu návěs sjel ze silnice. U...

11. února 2026  8:08,  aktualizováno  8:29

Prezidentský pár přijede na olympijský festival, Pavel si zkusí některé sporty

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazí prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládnou setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel...

11. února 2026  8:27

Zelenskyj ohlásil plán prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce. Toho dne ji povede Rusko proti Ukrajině právě čtyři roky. S...

11. února 2026  7:53

Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump dle dokumentu FBI šéfovi policie

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Bývalý policejní šéf na Floridě sdělil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), že mu Donald Trump v roce 2006 po telefonu řekl, že o chování Jeffreyho Epsteina všichni vědí. To by zpochybňovalo...

11. února 2026  7:28

