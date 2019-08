Kabinu zaplnil kouř. Na Havaji nouzově přistálo letadlo s 200 lidmi

Airbus A321 společnosti Hawaiian Airlines letící z Oaklandu v Kalifornii byl ve čtvrtek večer místního času (dopoledne SELČ) asi 20 minut před přistáním v Honolulu, když byl vyhlášen poplach. Kabinu letadla a zavazadlový prostor zaplnil dým z klimatizace, do níž se dostal po úniku oleje na rozžhavené části motoru.



Hawaiian Airlines Flight 47 OAK-HNL after landing on runway 4R. Passengers were evacuated after smoke filled the cabin from a possible fire in the cargo hold. A321-271N registered as N218HA. pic.twitter.com/wQljoDCQop