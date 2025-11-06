VIDEO: Šlehající plameny a oblaka kouře. Děsivé záběry ukázaly nehodu letounu

Hned po pádu letounu na místě vzplál silný požár a nebe se zahalilo do temného dýmu. Později byl z okolí vidět tmavý smog stoupající do výšky.
Záběry z bezpečnostní kamery na přilehlém parkovišti ukazují vyděšeného člověka prchajícího z budovy v okamžiku, kdy okolí zahalí plameny po pádu letadla.
Požár zachytilo také několik svědků z projíždějících aut, kteří pořídili další záběry z místa. K večeru byl nad oblastí vidět tmavý sloup dýmu, který se ztrácel v přicházejícím soumraku.
Po setmění už kamery zachytily jen hasiče, jak s pomocí přístrojů likvidují ohniska požáru. Další záběry ukazují nejen trosky letadla, ale i vraky automobilů, které nehoda zasáhla. Jiné záběry podle agentury AFP ukazují, jak hořel levý motor letadla při pokusu o vzlet.
|
Letoun se při startu v Louisville zřítil do obytné čtvrti, zemřelo nejméně sedm lidí
Podle stanice CNN počet obětí stoupl na dvanáct. Úřady uvedly, že číslo zřejmě dál poroste, protože záchranné týmy přešly do fáze vyprošťování. Žádná z obětí dosud neidentifikovaly.
CNN také informovala, že na místo operuje vyšetřovací tým Národního úřadu pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických (NTSB). Ten zajišťuje důkazy jako černé skříňky, které obsahují letové údaje a záznamy hlasů z kokpitu.
NTSB požádala veřejnost, aby odevzdala veškeré trosky nalezené v okruhu půl míle od místa nehody. Žádá také o pomoc při vyšetřování.