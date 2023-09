VIDEO: Pár souložil za letu na toaletě, přes otevřené dveře to viděli všichni

„Mohu potvrdit, že let z Lutonu na Ibizu z 8. září po přistání přivítala policie, a to kvůli chování dvou cestujících na palubě,“ sdělila mluvčí společnosti EasyJet deníku The Independent.

Záběry ukazují, jak stevard za křiku cestujících otvírá dvířka od záchodu, kde stojí polonahá dvojice muže a ženy. Někteří lidé si na záběrech zakrývají ústa, jiní se smějí.

Není zcela jasné, jaká opatření následně posádka přijala. Ačkoliv ve Velké Británii neexistuje žádný zákon, který by se výslovně zabýval sexem v letadle, podle článku 71 zákona o sexuálních trestných činech z roku 2004 je „úmyslné provozování sexuálních aktivit na veřejných toaletách“ trestným činem.

Dvojice se aktem připojila k tzv. mílovému klubu, což je označení skupiny lidí, kteří měli pohlavní styk na palubě letadla. Vysvětlením motivace k této aktivitě jsou údajně vibrace stroje, které vyvolávají sexuální vzrušení u mužů.

Video incidentu se během několika dní na internetu rozšířilo a na síti X už překonalo hranici pěti milionů zhlédnutí. „Snad to nebyl pilot,“ poznamenal vtipně jeden z komentářů.