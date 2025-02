Delta Air Lines odškodní pasažéry havarovaného letadla, každému dá 720 tisíc

Jak mohou cestující o peníze požádat, není podle serveru NBC News zcela jasné. Pokud by nabídku využilo všech 76 pasažérů vyplatila by jim letecká společnost dohromady bezmála 2,3 milionu dolarů. Zaměstnanci společnosti Delta Air Lines zároveň cestující informují, že „nabídka není na nic vázána a neovlivní jejich práva“.

Let Delta 4819 na trase z amerického Minneapolisu do Toronta se převrátil při přistání na torontském letišti a začal hořet. Na palubě bylo 76 cestujících a čtyři členové posádky, část z nich zůstala po převrácení stroje viset hlavou dolů připoutaná ve svých sedadlech. Nehoda si nevyžádala mrtvé, ovšem 21 lidí utrpělo zranění a bylo převezeno do okolních nemocnic. Podle ředitelky letiště Deborah Flintové ale život nikoho nebyl ohrožen. Ke středečnímu ránu byli všichni zranění kromě jednoho propuštěni z nemocnic.

Na torontském letišti byla v pondělí podle Flintové dobrá viditelnost, ale poryvy větru při nehodě dosahovaly 64 kilometrů v hodině. Ve dnech předcházejících nehodě dvě sněžné bouře přinesly až 60 centimetrů nového sněhu, nicméně v době nehody nebyl na radaru hlášen sníh, napsala NBC News. Flintová odmítla o příčině havárie spekulovat a nesdělila podrobnosti o podmínkách na ranveji během přistání.

Příčina nehody tak dosud objasněna nebyla. Kanadský úřad pro bezpečnost v dopravě incident vyšetřuje ve spolupráci s příslušným americkým úřadem.