Na palubě se podle úřadů nenacházeli žádní cestující ani další členové posádky. Soukromý Gulfstream G200 havaroval ve chvíli, kdy se posádka snažila dosednout na ranvej při nouzovém manévru. Po nárazu stroj registrovaný v USA zachvátil požár a podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích se ocitl v plamenech.
Další video zachytilo hustý sloup dýmu stoupající z prostoru letiště. Na místě zasahovaly hasičské vozy, které se snažily dostat požár pod kontrolu proudy vody.
Posádka vyhlásila stav nouze přibližně 16 námořních mil jihozápadně od města La Romana v Dominikánské republice. Důvodem byly závažné mechanické problémy. Piloti se proto rozhodli vrátit zpět, přistání však skončilo tragicky.
„Letecké úřady aktivovaly příslušné protokoly a provádějí nezbytná šetření s cílem určit příčiny incidentu,“ uvedl Dominikánský institut civilního letectví.
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Mezinárodní letiště La Romana obsluhuje stejnojmenné turistické město na jihovýchodě Dominikánské republiky. Cestovní ruch patří mezi klíčové pilíře ekonomiky tohoto karibského státu s více než 11 miliony obyvateli.
Nejde přitom o první podobnou tragédii v zemi v posledních letech. V roce 2021 zahynulo devět lidí při pádu soukromého letadla krátce po odletu z letiště v hlavním městě Santo Domingo.
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