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Nemohl jsem dopustit, aby lidé zemřeli. Hrdinný pilot promluvil o zápase v kokpitu

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  12:22
Pobodaný indický kapitán středečního letu z Dubaje do Tel Avivu byl rozhodnut nenechat ostatní lidi na palubě zemřít, proto vzepjal síly a otevřel dveře kokpitu, aby umožnil cestujícím zneškodnit útočníka. Kapitán Smit Maččchar, kterého napadl druhý pilot, to v pátek řekl indickému premiérovi Naréndru Módímu.
Pobodaný indický kapitán Smit Maččchar hovořil s indickým premiérem Naréndrou Módím z nemocnice. (2. října 2026)
Nemohl jsem dopustit, aby někdo zemřel, řekl zraněný kapitán
Kapitán Smit Machchhar, indický kapitán letu 1073 společnosti flydubai, se bránil poté, co byl v kokpitu bodnut nožem. (1. října 2026)
Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
29 fotografií

Letoun společnosti Flydubai po útoku prudce klesal, podle svědků se útočník patrně snažil převzít nad strojem kontrolu a havarovat s ním.

„Měl jsem četná zranění. Upadl jsem,“ uvedl Maččchar, ležící na nemocničním lůžku v Abú Zabí s obvázanou hlavou a intubací v nose.

Pilota pobodaného v kokpitu oslavují jako hrdinu. Zachránil 174 lidí

„Bojoval jsem o život. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že pokud nevstanu... cestující zemřou,“ popsal kapitán Módímu ve videohovoru, který v živém přenosu vysílaly televizní stanice.

„Létám už 17 let, posledních 11 let jako kapitán. I se zavřenýma očima dokážu přesně vycítit, co se s letadlem děje. Když jsem byl dole na podlaze, cítil jsem, že letadlo prudce klesá,“ uvedl Maččchar a dodal, že v této obtížné situaci se modlil k Hanumánovi, hinduistickému bohu v podobě opice.

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„Hanumán mi dodal odvahu,“ řekl Módímu, který je označován za hinduistického nacionalistu. Premiér kapitánu Maččcharovi řekl, že svou odvahou a duchapřítomností zachránil mnoho životů.

Let FZ 1073 společnosti Flydubai ve středu nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo přepravovalo 174 lidí, z nichž podle médií bylo 166 Izraelců.

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