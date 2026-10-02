Letoun společnosti Flydubai po útoku prudce klesal, podle svědků se útočník patrně snažil převzít nad strojem kontrolu a havarovat s ním.
„Měl jsem četná zranění. Upadl jsem,“ uvedl Maččchar, ležící na nemocničním lůžku v Abú Zabí s obvázanou hlavou a intubací v nose.
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„Bojoval jsem o život. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že pokud nevstanu... cestující zemřou,“ popsal kapitán Módímu ve videohovoru, který v živém přenosu vysílaly televizní stanice.
„Létám už 17 let, posledních 11 let jako kapitán. I se zavřenýma očima dokážu přesně vycítit, co se s letadlem děje. Když jsem byl dole na podlaze, cítil jsem, že letadlo prudce klesá,“ uvedl Maččchar a dodal, že v této obtížné situaci se modlil k Hanumánovi, hinduistickému bohu v podobě opice.
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„Hanumán mi dodal odvahu,“ řekl Módímu, který je označován za hinduistického nacionalistu. Premiér kapitánu Maččcharovi řekl, že svou odvahou a duchapřítomností zachránil mnoho životů.
Let FZ 1073 společnosti Flydubai ve středu nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo přepravovalo 174 lidí, z nichž podle médií bylo 166 Izraelců.