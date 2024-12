Mířil let z Dubaje do Prahy oklikou přes Ukrajinu? Lidi zneklidnila navigace

Ti zkušení a také web Flightradar24, který sledování letů naživo přes internet umožňuje, ale upozornili na možný výpadek radaru kvůli rušení satelitního signálu. To je v některých případech i záměrné a je z toho obviňováno Rusko.

Airbus se na webové aplikaci objevil v ukrajinském vzdušném prostoru, kdy přeletěl hranice z Rumunska na Ukrajinu poblíž města Satu Mare, udělal oblouk do nitra Ruskem napadené země, a nedaleko Lvova zamířil do Polska. Tradiční trasa přitom vede z Rumunska přes Maďarsko a Slovensko rovnou do České republiky.

Trajektorie letu některé pozorovatele překvapila. Ukrajina totiž uzavřela svůj vzdušný prostor pro komerční lety v únoru v roce 2022, kdy zemi napadla ruská armáda. Uzavřený vzdušný prostor nad válečnou oblastí přesahuje také za ukrajinské hranice. Týká se to části Běloruska, jihu Ruska či Moldavska.

Ačkoliv Ukrajina v říjnu představila plán na otevření vzdušného prostoru uprostřed válečného stavu, případ letu Emirates má jiné vysvětlení. Do Prahy se dostal sice se zpožděním, ale přece jen po své normální trase. Zatímco podle webové navigace bylo letadlo kdesi nad Polskem, ve skutečnosti už přistávalo v Praze.

Webová stránka pro sledování letů FlightRadar24 upozornila na poměrně častý jev. Jak popisuje na svém blogu, moderní letadla spoléhají na globální navigační družicové systémy (GNSS, často označované jako GPS), aby znala svou polohu. Systémy používají systém satelitních družic k určení polohy, kterou následně posílají pozemním stanicím a dalším letadlům. Rušení signálů z družic může ovlivnit zobrazení letu na radaru a v extrémních případech i skutečný provoz letadla.

Výpadek radarového signálu se ve středu týkal i letadla Embraer 190, které mířilo z Baku do Grozného, a zřítilo se z nesouvisejících příčin se poblíž města Aktau v jihozápadní části Kazachstánu na pobřeží Kaspického moře. Havarované letadlo, které patřilo ázerbájdžánským aerolinkám, odklonili kvůli mlze do dagestánské Machačkaly. Tam ale nedoletělo, odbočilo do Kazaschstánu. Radaru se stroj „ztratil“ a objevil se později už na východním břehu Kaspického moře.

Nehodu zavinila zřejmě ztráta kontroly nad strojem po střetu s hejnem ptáků. Oficiální informace z výsledků vyšetřování příčin neštěstí zatím nejsou k dispozici.