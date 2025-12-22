Rodina provezla na palubu mrtvou babičku, tvrdí pasažéři. Letadlo se vracelo

  11:22
Let společnosti easyJet z Málagy do Londýna nabral téměř dvanáctihodinové zpoždění poté, co lékaři krátce před vzletem konstatovali na palubě smrt starší britské cestující. Podle svědků žena zemřela ještě před nástupem do letadla. Aerolinka ale tvrdí, že pasažérka skonala až na palubě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: UrbanImages / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Cestující uvedli, že devětaosmdesátiletou ženu přivezli k nástupní bráně na invalidním vozíku její příbuzní. Působila bezvládně a nijak nereagovala. Když se letištní personál na její stav opakovaně ptal, rodina údajně tvrdila, že je pouze unavená. Skupina proto mohla nastoupit do letadla.

Podle jedné z cestujících, Petry Boddingtonové, žena zaujala pozornost prakticky každého, kdo kolem ní prošel. „Na první pohled vypadala, jako by už byla mrtvá,“ řekla deníku Daily Mail a zkritizovala zaměstnance letiště za to, že i „přes zjevné pochybnosti situaci neřešili“.

Posádka posadila mrtvou cestující vedle australského páru. Aerolinka se omlouvá

Letadlo už pojíždělo po ranveji, když stevardi na palubě zpozorněli a přivolali lékařkou pomoc. Stroj se zastavil a vrátil k nástupní bráně, kam urychleně dorazili záchranáři. Ti po vstupu na palubu potvrdili, že žena zemřela. Všichni cestující následně museli letadlo opustit.

Elizabeth Rowlandová, která seděla nedaleko rodiny, popsala, že příbuzní se ženu snažili probudit už před nástupem.

„Mluvili na ni, říkali jí, že se jde do letadla, a snažili se jí dát napít,“ uvedla. Když dorazili záchranáři, rodina podle ní nepůsobila nijak otřeseně. „Neukázali ani náznak emocí. Chovali se, jako by se nic nedělo,“ tvrdí.

Pasažérka Tracy-Ann Kitchingová na Facebooku popsala, jak ženu viděla projíždět uličkou letadla, zatímco jí někdo podpíral hlavu.

Cestující se na palubu letadla dostali znovu až pozdě večer.

V Itálii motor letadla nasál člověka. Kvůli tragédii zrušili i spoj do Prahy

Španělské úřady potvrdily, že ženu lékaři prohlásili za mrtvou na palubě letadla. Společnost easyJet ale odmítla tvrzení, že by cestující nastoupila už po smrti, a uvedla, že žena potřebovala akutní lékařskou pomoc až na palubě. Dodala, že incident dál prověřuje.

Převoz lidských ostatků přes hranice podléhá přísným pravidlům. Tělo se obvykle přepravuje v nákladním prostoru letadla, nikoliv na palubě, a ukládá se do speciální rakve. Daily Mail podotýká, že celý proces navíc bývá finančně náročný — náklady na převoz ze Španělska do Británie se pohybují mezi 3 500 a 4 500 librami (až 125 tisíc korun). Pokud zesnulý neměl pojištění, náklady na přesun musí zaplatit jeho blízcí.

22. prosince 2025  11:22

Ministerstvo vymazalo z Epsteinových spisů fotku s Trumpem. Po kritice ji vrátilo

Na snímku pracovního stolu je vidět i fotografie Donalda Trumpa.

Americké ministerstvo spravedlnosti v neděli opětovně zveřejnilo snímek, který den předtím odstranilo z volně dostupných spisů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina....

22. prosince 2025  11:10

