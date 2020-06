35 let od výbuchu boeingu nad Atlantikem. Jediný odsouzený už je na svobodě

11:08 , aktualizováno 11:08

Před 35 lety, 23. června 1985, došlo k jednomu z nejhorších teroristických útoků na palubě letadla. Po výbuchu bomby tehdy do oceánu nedaleko Irska spadl letoun Boeing 747 indické společnosti Air India letící na trase z Montrealu do Dillí. Zahynulo všech 329 lidí. Jedna nálož ještě předtím vybuchla na letišti v Tokiu. Za oba útoky byl odsouzen jediný člověk. Vězení opustil už v roce 2017.

329 OBĚTÍ. Let Air India z Toronta do Dillí ukončila 23. června 1985 před mezipřistáním v Londýně exploze. Boeing 747 zničila nad Atlantikem bomba, kterou do magnetofonu v zavazadlovém prostoru uložili členové protivládní sikhské organizace. Nikdo nepřežil. | foto: AP