Krize v oblacích. Boeing se 152 lidmi krouží nad Tel Avivem s prasklým kolem

Na letišti Ben Guriona byl vyhlášen nejvyšší, třetí krizový stupeň. Jihoizraelské Ramonovo letiště se připravuje na možné přílety, pokud budou muset kvůli prácím na ranveji být přesměrovány jiné lety.



Kroužící boeing nad Tel Avivem

K letounu proto byly vyslány izraelské stíhačky, jejichž piloti měli za úkol odhadnout rozsah škod a informovat své kolegy na zemi. Poškozená pneumatika je jedna ze zadních vlevo. Stroj má podle The Times of Israel dvě pneumatiky na obou stranách a další dvě pod přední částí.

Nyní stroj stále krouží nad Středozemním mořem, aby spotřeboval přebytečné palivo, píše The Times of Israel. Expert na leteckou bezpečnost Neri Jarkoni požádal izraelské média, aby zprávy o nouzovém přistání nezveličovala.

„Musíme se uklidnit. Pokud bychom byli zoufalí, letadlo by neletělo až sem, ale přistálo by v Evropě,“ řekl. „To nejlepší, co piloti nyní mohou udělat je přistát normálně. Existuje postup, který zabrání výbuchu dalších pneumatik. Přistání musí být co nejhladší,“ doplnil.

Podle údajů serveru Flight Radar jde o letadlo společnosti Electra