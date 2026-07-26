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Ohnivé peklo ve Francii. Armáda vyslala do boje giganta, shazuje 20 tun posypu

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  11:04
Francie stále bojuje s ničivými lesními požáry. Oheň zničil už téměř 100 tisíc hektarů půdy a vyhnal z domovů kolem čtvrt milionu lidí. Do boje s plameny u Bordeaux proto zamířil armádní gigant Airbus A400M. Unikátní stroj pojme 20 tun vody (či posypu) a nahradí tři běžná hasičská letadla.

Ačkoliv mají francouzští hasiči k dispozici na šest desítek leteckých prostředků včetně tradičních strojů Canadair, rozsah živlu si vyžádal posílení.

Ve Francii poprvé proti plamenům zasahoval vojenský speciál A400M (26. července 2026)
Airbus A400M Atlas
Kvůli rychle se šířícím plamenům muselo své domovy opustit kolem 10 000 lidí ze šestadvaceti obcí. Šíření požáru podporují vysoké teploty, silný vítr i mimořádné sucho.
Ve Francii poprvé proti plamenům zasahoval vojenský speciál A400M (26. července 2026)
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Nad vyprahlé lesy na jihozápadě země proto zamířil transportní Airbus A400M. Do jeho nákladového prostoru lze bez nutnosti trvalých zásahů do konstrukce nainstalovat nádrže, které pojmou až 20 tun (20 tisíc litrů) vody či chemického retardéru.

„To je množství odpovídající zhruba třem Canadairům,“ upozornil šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Podle informací výrobce lze nádrž naplnit za méně než deset minut.

Francouzům přerůstají požáry přes hlavu. Nasadí obra, který poletí s 20 tunami vody

Při hašení letí tento obří stroj rychlostí okolo 230 kilometrů za hodinu ve výšce necelých 30 metrů nad zemí. Nízký průlet umožňuje přesné zasažení cílů a vytvoření souvislé protipožární bariéry dřív, než se plameny dostanou k obydleným oblastem.

Vláda však zdůrazňuje, že A400M má sloužit pouze jako doplněk, nikoli náhrada pro stávající flotilu.

Oheň si vytváří vlastní proudění

Požár u zálivu městečka Arcachon a v okolí Bordeaux zachvátil už přes 42 tisíc hektarů půdy. Ohniska vytvořila nebezpečný jev, při němž si oheň generuje vlastní vzdušné proudění, což zásah hasičů extrémně komplikuje. Úřady musely na 60 kilometrech uzavřít dálnici mezi Bordeaux a Španělskem a jižně od města přerušit železniční dopravu.

Obří nápor na záchranné složky zasáhl i nejslavnější cyklistický závod světa. Organizátoři Tour de France a pařížská policie museli zkrátit nedělní závěrečnou etapu v hlavním městě ze 133 na 89 kilometrů, protože část bezpečnostního doprovodu byla odvelena přímo na ohněm sužovaný jihozápad.

Počasí hraje proti hasičům. U Bordeaux evakuují dalších 55 tisíc lidí

Situace se zhoršuje každou hodinou. Francouzská prefektura v Gironde nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v těsné blízkosti Bordeaux (včetně obcí Marcheprime, Le Barp či Cestas). Celkově už si požáry v regionu Gironde vyžádaly evakuaci nejméně 222 tisíc lidí, přičemž napříč Francií a Španělskem muselo své domovy opustit na 300 tisíc obyvatel.

V celé Francii je hlášeno kolem 30 aktivních ohnisek a celkově v zemi lehl popelem prostor o rozloze téměř 100 tisíc hektarů. Vláda nasadila do akce 1 400 hasičů, 1 500 vojáků i armádní zdravotníky.

Na místě bojují i české složky. Český modul leteckého hašení ve spolupráci se slovenskými kolegy a francouzským vrtulníkem pomáhal bránit obec Le Temple, kterou plameny téměř obklíčily. Extrémní vlny veder navíc dál sužují celou zemi, meteorologická služba Météo France drží nejvyšší stupně výstrah pro Paříž i celou západní Francii.

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