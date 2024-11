Letů soukromých tryskáčů přibývá. Mnohé do vzdálenosti jen 50 km, zjistila studie

Výsledky studie ukazují, že téměř polovina všech letů soukromými tryskáči měla délku kratší než 500 km, přičemž 900 000 letů bylo využito pro krátké cesty do pouhých 50 km. Mnoho letů směrovalo do prázdninových destinací, zejména během sezony. Například mistrovství světa ve fotbale v Kataru v roce 2022 přilákalo více než 1 800 soukromých letů, píše deník The Guardian.

Soukromé lety, které využívá pouze 0,003 procenta světové populace, jsou tak největším zdrojem emisí v dopravě. Výzkumníci zjistili, že cestující ve větších soukromých letadlech produkovali více CO 2 za hodinu než průměrný člověk za celý rok. Cestování soukromými tryskáči bylo predominantní v USA, které tvořily 69 procent všech letů. Kanada, Spojené království a Austrálie se rovněž umístily v top 10.

Emise budou stoupat

Ve Spojeném království vzlétá soukromé letadlo každých šest minut. Celkové emise z letů soukromých tryskáčů v roce 2023 přesáhly 15 milionů tun CO 2 , což odpovídá emisím více než 60 milionů obyvatel africké Tanzánie.

Očekává se, že do roku 2033 bude v provozu dalších 8 500 byznys jetů, což výrazně překročí nárůst efektivity a naznačuje, že emise z těchto letů budou i nadále růst.

Výzkumníci upozornili na obrovskou globální nerovnost v emisích mezi bohatými a chudšími vrstvami, přičemž řešení emisí bohaté menšiny je klíčové pro zastavení globálního oteplování. „Bohatí tvoří zanedbatelnou část populace, ale jejich emise rostou velmi rychle a v obrovském rozsahu,“ uvedl Stefan Gössling z Linného univerzity ve Švédsku, který výzkum vedl. Růst globálních emisí, jemuž dnes čelíme, přichází podle něj shora.

Výzkum publikovaný v časopise Communications Earth & Environment analyzoval data z platformy ADS-B Exchange, která sleduje signály odesílané transpondéry letadel. Zpracováno bylo celkem 1,8 terabajtu dat z 72 modelů označených jako „business jets“, přičemž údaje o emisích jsou pravděpodobně podhodnocené, protože menší letadla a emise při pojíždění po zemi nebyly zahrnuty.

Uživatelé soukromých tryskáčů tvoří pouze malou skupinu ultrabohatých lidí, kteří často maskují identitu letadel, což může v budoucnu ztížit jejich sledování, uzavírá The Guardian.