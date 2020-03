Kvůli sporu o kočárek pasažérka kousla pilota. Sebeobrana, tvrdí u soudu

Soud v anglickém Uxbridge řeší kauzu dvou žen, které měly loni v květnu kousnout a kopnout kapitána letadla švýcarského leteckého dopravce Swiss International Air Lines. Matka s dcerou se s pilotem linky Curych–Londýn dostaly do sporu poté, co jim palubní personál odmítl vzít na palubu dětský kočárek a nechal ho uložit do nákladního prostoru.