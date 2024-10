Let z Londýna do Texasu měl zpoždění, ženy se porvaly o trumpovskou kšiltovku

Ženy ve věku okolo 40 a 60 let na sebe narazily na terminálu číslo pět před odletem do amerického Austinu. Jedna z nich měla na hlavě červenou kšiltovku s Trumpovým sloganem Make America Great Again, druhá ji požádala, aby si ji sundala. Když to žena odmítla, začaly vzduchem létat pěsti a nadávky.

Obě ženy měly zaplacenou letenku ve vyšší třídě a jejich spor tak pokračoval i v pohodlí luxusních kožených sedadel. Kapitán letadla na poškorpenou dvojici musel zavolat policii.

Ženy si sprostě nadávaly ještě ve chvíli, kdy je policisté vyváděli z letadla. Strážci zákona je nezatkli, obě agresorky však podstoupily výslech a navzájem se obvinily z ublížení na zdraví.

Let British Airways BA191 nakonec odletěl s dvouhodinovým zpožděním, ani jedna z žen nebyla na palubě. „S blížícími se americkými prezidentskými volbami je napětí velmi vysoké. Posádka letadla si nemohla dovolit riskovat, že se ve výšce 30 000 stop strhne rvačka,“ řekl deníku The Sun zdroj z letiště Heathrow.